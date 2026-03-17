Pedro Almodóvar valora lo que hizo Javier Bardem en los Oscar comparándolo con lo que le pasó a Susan Sarandon

Uno de los grandes protagonistas de los premios Oscar ha sido Javier Bardem. Y gracias a él se sigue hablando de ellos a pesar de que han pasado varios días desde que celebrara la 98ª edición, que tuvo a la película Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson) como la gran triunfadora de la noche con cinco estatuillas.

Le siguió Los pecadores (Ryan Coogler), que aunque batió un récord histórico con 16 nominaciones, se llevó solo cuatro galardones. Frankenstein completa el podio con tres premios y Marty Supreme se fue de vacío, incluso el propio Timothée Chalamet.

Bardem, sin estar siquiera nominado, fue el gran ganador en la alfombra roja y en la propia gala. Primero lució la solapa que rezaba el "no a la guerra", la misma que llevó en 2003 por la guerra en Irak, además de un pin a favor de Palestina: "Llevo un pin que solía usar en 2003 durante la guerra ilegal en Irak. Ahora, 23 años después, ha comenzado otra guerra ilegal, liderada por Trump y Netanyahu. También apoyo a Palestina".

Y en la gala, delante de millones de espectadores y en Los Ángeles, antes de leer los nominados a Mejor Película Internacional (que ganó Sentimental Value), proclamó un firme "no a la guerra y libertad para Palestina".

Almodóvar y el orgullo de España

Ha recibido una cantidad innumerable de halagos y aplausos, además de los que se llevó en el propio acto. Uno de ellos ha sido el director Pedro Almodóvar, que está a las puertas de estrenar Amarga Navidad.

Ha hablado de Javier Bardem, comparándolo con una situación que vivió la actriz Susan Sarandon. "Me llena de orgullo que España dé un golpe en la mesa y diga: aquí no, aquí no. Hay una ley internacional que hay que cumplirla, nosotros la cumplimos y el que entre tiene que cumplirla igual", ha expresado al principio en El cine en la SER.

Y ha recordado el anterior "no a la guerra": "En el otro recuerdo la manifestación en la que yo formé parte y era la mayor manifestación que yo había visto en Madrid, pero era toda la Castellana llena. Y, sin embargo, el señor Aznar tuvo sus santos cataplines para decir no al 90% de la población y sí al señor Bush".

"Ese no a la guerra se está ejercitando ahora de acuerdo con lo que pensamos la mayoría de españoles. ¿Habrá otros que no? Pues sí, probablemente, ya lo está diciendo el Feijóo", ha añadido.

Almodóvar, Bardem y Susan Sarandon

Almodóvar está encantado con el activismo de Bardem: "Javier está diciendo cosas increíbles allí en Los Ángeles. Yo no doy crédito porque Susan Sarandon, que vino a los Goya, dijo unas palabras acerca de Palestina y Gaza y la echaron de su agencia".

"Desde ese momento no trabaja, la jubilaron en ese instante y es Susan Sarandon. Entonces a mí me admira mucho lo que está haciendo Javier porque está diciendo todo muy claro y sigue trabajando. Ojalá que a él le vaya bien, por lo menos", ha concluido.