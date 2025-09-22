Javier Ruiz pone sobre la mesa lo que hacen sus rivales y menciona expresamente a Ana Rosa y a Ferreras

Javier Ruiz ha concedido una entrevista a la periodista Eva Baroja en El País y ha hablado directamente de sus rivales en las mañanas televisivas: Ana Rosa Quintana desde Telecinco y Antonio García Ferreras desde laSexta.

En este inicio de la temporada, Ruiz ha logrado ganar en audiencia desde Mañaneros en TVE a Espejo Público —con Susanna Griso—, a Al Rojo Vivo y a El Programa de Ana Rosa.

Mañaneros 360 con Javier Ruiz y Adela González registraba el pasado 15 de septiembre un récord con su segundo mejor dato de la historia. El programa hizo un 16,8% de cuota de pantalla con más de medio millón de espectadores de media.

En cuando a sus competidores directos, Espejo Publico con Susanna Griso registró un 13% en Antena 3, mientras que La mirada crítica de Ana Terradillos y El programa de Ana Rosa anotaron un 10,1% y un 12,4% en Telecinco.

"Con los datos de audiencia que está haciendo, ¿quiénes le presionan más: los políticos, las empresas o las cadenas de la competencia?", ha querido saber la periodista sobre la labor del presentador.

"En el periodismo en general, las empresas. Nunca han tenido tanto poder porque la publicidad hoy marca la diferencia entre estar en números rojos o negros. En los medios públicos, los partidos. Y los rivales hacen otras cosas...", ha dejado caer el presentador, que después ha mencionado directamente a Ferreras y a Ana Rosa Quintana.

"Desprecios... Como si a algunos les correspondiera por título divino el liderazgo. A mí jamás me habrás oído hablar mal de Ana Rosa o de Ferreras. Tengo enormes discrepancias con ambos, pero no se me ocurre insultarles, despreciarles o decir que están subvencionados, con el dinero público que ingresan. Me sorprende que lo hagan de mí. Y creo que es por la audiencia", ha afirmado Ruiz.

TVE "es presidencial"

En una entrevista a El Confidencial, Ana Rosa Quintana afirmó que TVE "debe de ser plural" como lo es ella.

"Yo creo que Televisión Española es de todos los españoles. De los que votan al PSOE, de los que votan a Sumar, de los que votan a Podemos, de los que votan al PP y de los que votan a Vox. Y, después de las pasadas elecciones, hemos visto que ha habido más gente que ha votado al PP que al PSOE",

Y añadió: "Yo creo que la televisión pública debe de ser plural, como intentamos los demás y lo hago en mis editoriales. En mi mesa, hay periodistas de todas las ideologías y de todos los medios. Yo creo que TVE es más presidencial que plural, pero están pasando cosas que no han pasado nunca".