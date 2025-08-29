Choque entre Javier Ruiz y la portavoz nacional de Vox: "Usted me insulta, usted me falta..."

Tenso momento el que se ha vivido entre Javier Ruiz y la diputada nacional de Vox, Isabel Pérez Moñino, en pleno directo en Mañaneros a cuenta de las últimas palabras de Santiago Abascal sobre "hundir" el Open Arms.

El presidente de Vox ha afirmado que lo que habría que hacer es hundir ese barco que rescata inmigrantes en el Mediterráneo y lo ha tildado de "barco negrero". Según Moñino, hay una creciente inseguridad en los barrios y ha culpado a PP y PSOE por apoyar a las mafias de "tráfico de personas".

Ruiz le ha espetado que el Open Arms es un barco privado que no gasta dinero público y que la tasa de delincuencia, según datos de la Guardia Civil, está bajando: "Tenemos 3,3 millones de inmigrantes más y la tasa de delincuencia ha caído a mínimos históricos. Es mentira ese momento".

Después se han enzarzado en los datos y Moñino le ha dicho Ruiz que él es "un activista del Gobierno" y que no pisa barrios como Vallecas o Parla "que están sufriendo las consecuencias de la inmigración ilegal y descontrolada".

"Tenemos que hundir a todas las ONG que trafican con personas y que son colaboracionistas del Gobierno de España y que fomentan el efecto llamada que causa terror en los barrios", ha proseguido la dirigente de la extrema derecha.

Tras el speech de Moñino, Ruiz le ha dicho "con todo respeto" que él tiene la obligación de entrevistar a Vox porque son la tercera fuerza política en este país: "Les guardo a ustedes un respeto que nunca me tienen a mí y no termino de entenderlo porque usted me insulta, me falta. Yo le respeto incluso cuando estoy absolutamente y posicionado en contra de lo que usted me está defendiendo. Entre otras cosas porque las cifras no dicen lo que usted dice".

El presentador y la política se han enzarzado en lo mismo durante dos minutos y, casi a petición personal, ha señalado "porque conozco a su formación" y para evitar señalamientos, que él sólo ha hecho preguntas y ha dado datos.

"En ningún momento le he faltado. Yo a usted no la he insultado. Usted a mí, sí. Dicho todo esto, mi obligación es escucharla, la obligación está cumplida. Gracias", se ha despedido Ruiz.