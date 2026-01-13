David Broncano le recuerda a Jesús Vázquez en 'La Revuelta' que España no irá a Eurovisión y él responde breve pero muy directo: más claro, imposible

El presentador de televisión Jesús Vázquez ha sido el invitado de este martes 13 de enero al programa nocturno de TVE, La Revuelta, presentado por David Broncano. Ha sido toda una sorpresa tanto para los espectadores como para el público y ya de primeras ha demostrado su gran carisma, energía y alegría por todo el plató.

Ha ido, entre otras cosas, a promocionar el Benidorm Fest 2026, el festival de música que presentará junto a Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus y que se celebrará en Alicante el 10, 12 y 14 de febrero, siendo este último el día de la final.

Aterriza en La Revuelta por primera vez desde que se conociera su histórica salida de Mediaset para fichar por la cadena pública. El regalo que le ha hecho a Broncano y al programa ha sido "la sirena de Benidorm".

Así opina Jesús Vázquez sobre Eurovisión y el 'no' de España

"Este año me estreno en La 1 presentando el Benidorm Fest", le ha recordado a Broncano, quien le ha advertido de que este año el festival cobrará más importancia todavía al ser el mayor concurso de España, al no haber ya un siguiente "escalón" como es Eurovisión, ya que hasta este año, el ganador se convertía directamente en el representante de España en el Festival de la Canción.

Y el motivo está claro: hace un mes, el presidente de RTVE, José Pablo López, anunciaba la retirada de España de Eurovisión después de que la Unión de Radiodifusión Europea decidiera mantener a Israel en el certamen, a pesar del conflicto en la Franja de Gaza.

"Este año no vamos a Eurovisión, ¿no?", le preguntaba Broncano a Vázquez. "No, por excelentes motivos que yo comparto", ha respondido este con una contundencia enorme.

"Hemos cambiado el ir a Eurovisión, ¡que tampoco es para tanto!", ha alegado justo después. También ha regalado un CD para cada uno del público de cada una de las canciones que participan en el Benidorm Fest.

Países que no participarán en Eurovisión porque sí lo hará Israel

No solo ha sido España el país que ha decidido retirarse del certamen por la presencia de Israel, sino otros que se han sumado a la protesta contra la UER: