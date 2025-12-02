Joan Baldoví arrasa con su respuesta a este comentario de la diputada del PP Ana Vázquez sobre la UME

La diputada del PP Ana Vázquez, posible ministra del interior en un también posible gobierno de Alberto Núñez Feijóo y política en ir al Congreso más votada de España, ha dado que hablar con un comentario sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Cataluña para controlar el brote de peste porcina africana que se ha desatado en la región.

Hasta allí se han desplazado 117 efectivos de la UME de la unidad de control cinegético para controlar el brote en el área de Collserola. Este brote de peste porcina africana ha puesto en jaque a España en un sector clave y en plena campaña de Navidad.

En este ámbito de la llegada de la UME ha escrito la diputada gallega del PP comparando el despliegue en Cataluña con el que tuvo lugar en la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 con la llegada de la DANA: "Ha llegado la UME antes a Cataluña por 14 jabalíes muertos que a Valencia por 229 personas muertas".

Unas declaraciones que han levantado una tremenda polvareda en redes sociales por lo que muchos ven un comentario "miserable". De hecho, el diputado de Compromís y número uno del partido, Joan Baldoví, ha sido absolutamente tajante con la dirigente 'popular'.

"Eres miserable!! El general Javier Marcos asegura que sus efectivos comenzaron a desplegarse en Valencia a las 15:41 horas. Salieron un total de 96 militares y 56 de ellos consiguieron llegar a la zona de Utiel-Requena y a las 18 h ya estaban rescatando a los vecinos", ha escrito cabreado Baldoví.

El mensaje de Ana Vázquez supera los 9.000 'me gusta' y acumula miles y miles de reacciones, muchas de ellas críticas. "El nivel de miseria humana del actual PP pone muy difícil destacar, pero nadie puede negar que esta repetidora gallega lleva casi una década esforzándose en reventar las tablas de la ignominia, el ridículo y la vergüenza ajena", ha respondido también el periodista Pedro Vallín en el mismo tuit.