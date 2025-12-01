Claves de la alerta por peste porcina africana: restricciones, peligro real para los humanos, despliegue de la UME y riesgo para el sector porcino

El nombre asusta y, aunque no se contagia a los humanos, desde luego no es tema menor: hablamos de la peste porcina africana, una enfermedad que en España se había erradicado en 1994, pero de la que se acaba de detectar un brote en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, en el entorno del parque de Collserola.

Según los últimos datos, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ha analizado a cerca de 40 jabalíes de la zona; dos han dado positivo, ocho son sospechosos.

¿Qué ocurre? Que aunque no se transmita a los humanos, es una enfermedad altamente contagiosa entre cerdos y jabalíes. Un dato lo dice todo: su tasa de letalidad es cercana al 100%, por lo que se entiende por qué preocupa tanto al sector porcino. España, según datos que recoge EFE, es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea y el tercero del mundo, y la exporta anualmente por valor de unos 8.800 millones de euros. Mucho está en juego.

El brote de peste porcina africana, resumido en 5 claves:

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) define la peste porcina africana como una enfermedad viral altamente contagiosa de los cerdos domésticos y silvestres, con un índice de mortalidad que puede alcanzar el 100 %. Se diferencia de la peste porcina 'clásica' porque esta última la causa un Pestivirus de la familia Flaviviridae, mientras que la africana la causa un virus de la familia Asfarviridae. El conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha apuntado como hipótesis que el posible origen del brote en España pueda estar en que "un embutido, un bocadillo contaminado pudiese llegar a la basura" y que un jabalí se lo comiese, pero es algo que aún tiene que estudiarse. Este lunes la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 117 efectivos para ayudar a controlar el brote. La peste porcina africana no representa peligro para la salud humana, ni por contacto ni por ingestión. Esta enfermedad, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, sí produce efectos devastadores en las poblaciones porcinas y en la economía de los sistemas de producción.

Qué es exactamente la peste porcina africana y en qué se diferencia de la peste porcina

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explica que la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad altamente contagiosa que está causada por un virus de la familia Asfarviridae, género Asfivirus, "existiendo cepas que pueden provocar cuadros agudos o hiper agudos con niveles de mortalidad y morbilidad próximos al 100%, si bien otras cepas cursan con cuadros clínicos sub agudos o incluso crónicos con menor mortalidad". La peste porcina clásica (PPC) está causada por un virus de la familia Flaviviridae, género Pestivirus.

La africana "origina lesiones hemorrágicas en la piel y órganos internos por lesiones de los endotelios vasculares, pero a diferencia de la PPC esta enfermedad no cursa normalmente con sintomatología nerviosa".

Como apunta, es imposible diferenciar estas dos enfermedades sólo con los síntomas, sino que hay que hacer un diagnóstico con muestras en laboratorio para ello.

Cómo se ha introducido en España

Todavía hay que analizar el posible origen de este brote en Cataluña. La última información la ha ofrecido el conseller Òscar Ordeig, que en una entrevista en Catalunya Ràdio este lunes ha señalado que una opción "probable" es que un jabalí de la zona pudiera haberse comido un bocadillo o un embutido contaminado de la basura.

"El hecho de no haber detectado jabalíes (contagiados) en otras zonas de Cataluña o de Francia hace pensar que (el virus) ha hecho este salto vía el transporte humano", detalló, como recoge EFE.

Riesgo para los humanos

La peste porcina africana es muy contagiosa entre los cerdos y jabalíes, pero no se contagia a los humanos.

"La enfermedad no puede transmitirse a los humanos por contacto con los cerdos o por el consumo de productos porcinos. Sin embargo, la carne contaminada por el virus de la PPA no debe utilizarse para alimentar a los cerdos, ya que los animales pueden infectarse de este modo. Por tanto, se recomienda evitar alimentar a los cerdos con restos de comida o residuos de cocina que no hayan sido debidamente tratados", puntualiza la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Implicación para el sector porcino y respuesta del Gobierno

El dispositivo para luchar contra el brote en Cataluña lo coordina y dirige la Generalitat, que este domingo formalizó la petición de apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que este lunes ha activado el despliegue de 117 efectivos.

Este lunes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado una reunión con representantes de la Generalitat y de la industria cárnica para abordar, entre otros asuntos, el impacto en sector y en las exportaciones de carne de cerdo. Las ventas de carne porcina a terceros países representó el año pasado el 19,3 % de todas las exportaciones de alimentos y bebidas anuales de Cataluña.

Este fin de semana, el ministro Luis Planas, quien lanzó un mensaje de tranquilidad, aseguró que la prioridad es contactar con los terceros países que no aceptan la regionalización de las importaciones de cerdo llegadas de España, es decir, cierran la frontera a la llegada de cualquier producto porcino procedente del país y no sólo de la zona afectada, apuntó EFE.

¿Qué causa la peste porcina africana?

Esta enfermedad, muy contagiosa y letal en cerdos y jabalíes, la origina un virus de la familia Asfarviridae, género Asfivirus.

¿Qué países tienen peste porcina africana?

Esta enfermedad está presente en multitud de países. En Europa, como señala El País, existe en 13 estados: Alemania, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía

¿Puede la peste porcina africana afectar a humanos?

No, no se transmite a los humanos. Sí supone un problema de salud animal y económico de primer nivel, puesto que España es uno de los mayores exportadores de porcino.

¿Cuáles son los síntomas de la peste porcina en los animales?

Según el Ministerio, "los síntomas y pronóstico de la PPA son muy variables": "La enfermedad es aguda cuando los animales mueren en poco tiempo, por lo general antes de una semana tras la infección. Estos animales tienen fiebre alta, con lesiones hemorrágicas en la piel (que se enrojece), conjuntivitis, y se ponen azules las patas, orejas, hocico y cola (cianosis). Además, puede haber vómitos, parálisis y convulsiones".

¿Afecta a mis mascotas (perros/gatos)?

No, es una enfermedad de los suidos (cerdos, jabalíes y sus parientes más cercanos), tanto domésticos como silvestres.

¿Puedo comer carne de cerdo o embutido?

Sí. La enfermedad no puede transmitirse a los humanos por contacto con los cerdos o por el consumo de productos porcinos, por lo que se pueden comer. Sí que hay que tener en cuenta que" la carne contaminada por el virus de la PPA no debe utilizarse para alimentar a los cerdos, ya que los animales pueden infectarse de este modo", apunta la OMSA.