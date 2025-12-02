La peste porcina pega un 'bocado' a la economía española: las cifras en riesgo de un sector clave a las puertas de Navidad

La peste porcina africana (PPA) ha puesto en jaque a España en un sector clave y en un momento clave. Porque el cerdo supone para el país uno de sus grandes comercios al mundo. Y la crisis abierta por el positivo de varios jabalíes en Barcelona llega a las puertas de la Navidad. Las preocupaciones sanitarias se entremezclan con los temores económicos de acuerdos que empiezan a cancelarse y que amenazan con hacerlo en masa si el caso escala en gravedad y extensión.

El caso ha partido del área de Collserola (Barcelona), por causas que aún no se conocen. Tampoco se sabe cómo alcanzó a los primeros jabalíes silvestres afectados. Bajo la hipótesis de un resto de bocadillo en mal estado, como defiende la Generalitat de Cataluña, lo que se sabe es que la crisis puede provocar un agujero a la economía autonómica y nacional.

De momento son dos los casos confirmados de positivos en jabalíes muertos —así lo ratificaba el ministro Luis Planas en su reunión del lunes—, con cerca de una quincena de muestras de cuerpos sospechosas bajo estudio... y con decenas de países en alerta por sus negocios 'porcinos' con España.

Todo, bajo la previsión de que el actual escenario podría empeorar si no se toman medidas. Las autoridades piden extremar la precaución para que el brote no alcance las granjas y otras explotaciones comerciales, así como tampoco cruce la 'frontera' de otras provincias y autonomías. Aunque la peste porcina no puede afectar a la salud humana, sí puede provocar el sacrificio de miles de cabezas de ganado porcino, disparando los precios de un sector ya de por sí al alza y dinamitando su reputación internacional.

De ocurrir, la alerta sería nacional y el golpe económico, total, ya que España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea —donde produce prácticamente un 25% del total— y el tercero del mundo (solo por detrás de EEUU y China), con unas exportaciones anuales por valor de unos 8.800 millones de euros en 2024, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De ellos, buena parte 'pasan' por Cataluña, la región hoy en riesgo y en la que ya se ha desplegado la Unidad Militar de Emergencia (UME) para investigar en los montes y limitar la posible expansión de la enfermedad.

Distribución del sector del cerdo por comunidades autónomas en España DATOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2024)

Solo en Cataluña está censado el 23% del total de cabezas de ganado de cerdo, en sus distintas variedades, en España. Es la segunda región con el porcentaje más alto, únicamente superada por la vecina Aragón, en estado de prealerta y que produce el 29% del total, con datos del ministerio en 2024. Ya lejos, el tercer lugar por importancia le corresponde a Castilla y León, con un 14%

La Generalitat ya ha hecho cálculos, de lo que hay... y lo que podría estar en juego. En palabras del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, la crisis pone en riesgo hasta 3.000 millones de euros en exportaciones, el negocio actual del sector porcino solo en Cataluña.

El conseller ha dicho que las exportaciones de porcino en Catalunya representan algo más 3.000 millones de euros, gracias a un mercado que supera los 8 millones de cabezas porcinas. Cerca de 2.000 millones se corresponden con acuerdos dentro de la UE, por lo que en el escenario actual no habría afectación, pero sí podría haberla con los otros alrededor de 1.000 millones de euros, los pertenecientes a acuerdos extracomunitarios. En estos mercados, el conseller catalán pide dar tiempo e ir "negociación a negociación".

Un efecto inmediato se ha vivido este lunes al cierre de la sesión. Según datos de EFE, el precio de cerdo cebado en Lleida ha caído 10 céntimos por kilo con respecto a los ratos del jueves, una caída también evidenciada en otras variedades del sector en los mercados.

La decisión de China... y otros 40 países

A la espera de nuevos datos oficiales, el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, informó el pasado viernes de que quedaban bloqueados 121 de los 400 tipos de certificados de exportación de productos cárnicos de España a los 112 países con los que hay relación comercial en esta materia.

Japón, México, Taiwan y cerca de una veintena de países han paralizado las importaciones de cualquier punto de España. Según EFE, la suma de todos estos mercados deja en el aire una cifra cercana a los 200 millones de euros anuales.

No ha llegado —aún— a tanto China, mercado fundamental para el cerdo español en sus distintas razas. Pese al miedo existente en Pekín, las cancelaciones de acuerdos solo están operando en la provincia de Barcelona, al reconocer la 'regionalización' del foco. Algo así como un éxito para el Gobierno en plena crisis.

Este matiz supone que China no haya roto una cadena de acuerdos con toda España por un montante cercano a los 1.000 millones de euros anuales en exportaciones porcinas. Según cifras de EFE, la decisión del gigante asiático se 'limita' a suspender acuerdos comerciales con 12 empresas de Barcelona que mueven cerca de un 18% del montante total, unos 200 millones. Esa misma 'regionalización' está limitando el impacto de las medidas planteadas por Reino Unido, Corea del Sur o Filipinas, entre otros.