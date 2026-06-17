Choque sin precedentes entre Carlos Mazón y Joan Baldoví: "¡¿Te reirías delante de las víctimas?!"

Carlos Mazón vuelve a ser noticia tras protagonizar un episodio de mucha tensión en Les Corts. El expresident de la Generalitat se ha reído a carcajadas durante una intervención del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, quien le ha recordado los mensajes de WhatsApp que envío el día de la DANA.

Concretamente, Baldoví se ha referido a la decisión de Mazón de "inundar los medios de datos" para que los ciudadanos tuvieran "sensación de estar alerta que te cagas". Ha sido entonces cuando el expresident no ha podido contener la risa mientras miraba su móvil.

"¡Encima se ríe! ¡¿Te reirías delante de las víctimas?!", ha exclamado el portavoz de Compromís. Seguidamente, se ha dirigido tanto a PP como a Vox para preguntarles si "no les da vergüenza mantener a este tipo aquí".

"¿No les da vergüenza mantener a una persona así, subirle el sueldo, darle coche oficial, enchufar a todos sus asesores?", ha preguntado Baldoví al actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

"Son ustedes ineptos e inútiles"

Al hilo de esto, Baldoví ha aprovechado para preguntarle si no le "da vergüenza" mantener a la vicepresidenta Susana Camarero, "que se fue de canapé" en la DANA "mientras sabía que había gente abandonada en los pisos tutelados y en la teleasistencia".

"Y mientras tanto, la gente intentando salvarse. Qué contraste más doloroso e inapelable: un pueblo digno y ustedes que no le llegan ni a la suela de los zapatos. Ustedes son ineptos, inútiles, una auténtica calamidad para los intereses de los valencianos", ha sentenciado el portavoz de Compromís.

Pero la cosa no ha quedado ahí porque Baldoví también ha preguntado a Pérez Llorca "por qué tiene pánico a dar la cara" y ha defendido que se debe a que "su Consell y sus socios parásitos de Vox son los políticos más peligrosos, más ineptos y más vagos que hemos vivido nunca hemos vivido los valencianos".

En el programa de laSexta Más vale tarde han comentado el choque entre ambos políticos. Iñaki López ha calificado la actitud de Mazón este miércoles en Les Corts como "un hecho lamentable y vergonzoso".