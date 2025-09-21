Joaquín Kremel describe en dos cortas (y significativas) frases a Eduard Fernández tras su discurso sobre Gaza

Este pasado sábado el actor Eduard Fernández recibió el Premio Nacional de Fotografía, pero este acabó relegando en un segundo plano después del impecable discurso que dio a favor de Gaza y denunciando la "barbaridad de dejar morir a los niños de hambre", provocando el aplauso unánime de los asistentes.

"Quiero reivindicar la barbaridad que está ocurriendo en Palestina. La salvajada de discutirse por una palabra, genocidio, ¿no? Sé que es legalmente importante. La barbaridad y el dejar morir a los niños de hambre es exactamente igual, le pongan la palabra que le pongan... Quien no se conmocione frente a las atrocidades que vemos por televisión tiene un profundo problema con su humanidad", pronunció Fernández.

Entre las reacciones masivas en redes sociales está la de su compañero de profesión Joaquín Kremel, otro personaje público que siempre ha defendido a Palestina ante los ataques de Israel, además de dar sus opiniones políticas en sus redes sociales.

Esta vez le han bastado dos frases para describir a Eduard Fernández, breves, pero potentes y que resumen a la perfección tanto lo que piensa de él como la tónica general de reacciones que han surgido.

"Un actor como pocos. Un ser imprescindible", ha descrito en un tuit de la red social X, superando las 36.000 visualizaciones y más de 2.000 'me gusta' en menos de 24 horas—y subiendo—. Las reacciones han surgido por sí solas dándole la razón. "Que este comentario venga de un compañero de profesión, dice mucho y todo bueno de ti Joaquín, los dos sois militantes de los derechos humanos y sociales. Gracias".

"Gracias siempre a los que denunciáis públicamente, aunque os pueda conllevar represalias", ha expresado la usuaria Inés González (@ines2g). "Pelos de punta oyendo hablar a Eduard Fernández, bravo y gracias", ha aplaudido con fervor el usuario @idearioCryuff.