Jordi Cruz dice que la gente joven "no quiere trabajar de camarero" y un joven de 25 años le enmienda la plana

El cocinero y jurado de MasterChef, Jordi Cruz, se ha convertido en protagonista de una polémica en las últimas horas tras haberse recuperado la afirmación que mencionó hace unas semanas sobre los jóvenes en una entrevista en RAC1.

El chef catalán aseguró que "la gente joven no quiere trabajar de camarero" y, de paso, explicó que en la organización interna de sus restaurantes les costó "pasar de las 14 a las 8 horas diarias". "Nos ha costado tela marinera", confesó.

"Nosotros pagamos bien, tratamos muy bien a la gente", señaló, antes de reconocer que cada vez les cuesta más poder formar a estos profesionales. "Tenemos menos tiempo para formar a la gente como a mí me gustaría. Un camarero es una persona que tiene mucha magia", razonó.

Pese a ello, el chef, jurado de MasterChef, explicó que la formación la hacen muy bien, pero él es "muy tiquismiquis". "Me gusta que lo hagan super, superbién, con unos protocolos", añadió.

Jordi Cruz justificó que la gente joven no quiere ser camarero y apunta a que es algo que viene desde el confinamiento del covid. "Todo es muy volátil", señaló el cocinero en la entrevista.

Aitor Neira, joven de 25 años y también portavoz de Podemos en A Coruña, ha publicado un tuit que suma más de 6.000 me gusta en casi un día en el que le enmienda la plana al chef sobre lo que sí quieren hacer los jóvenes.

"Jordi, soy joven, tengo 25 años, hasta hace poco propietario de un bar en Coruña, La Intrusa, tenía contratados a camareros de 25 y 22 años", ha explicado en la primera parte del mensaje.

"La gente joven sí queremos trabajar, lo que no queremos es ser explotados por sicarios de la hostelería como tú. ¡Un saludo!", ha sentenciado el protagonista, en referencia a lo que dijo el cocinero catalán.