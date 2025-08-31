Irene Montero reacciona de forma muy tajante a esta afirmación de Jordi Cruz sobre la gente joven

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha contestado desde la red social X a una afirmación que el chef y jurado de MasterChef, Jordi Cruz, hizo sobre los jóvenes hace unas semanas.

En una entrevista en RAC1 a principios de agosto, el cocinero habló de los cambios en la organización interna de sus restaurantes y confesó que "nos ha costado pasar de las 14 a las 8 horas diarias".

Jordi Cruz defendió que la gente joven "no quiere trabajar de camarero" y habló de que la situación para encontrar a estos profesionales se ha complicado. También destacó que es muy importante saber tratar a los clientes: "Un camarero debe intuir si tú quieres mucho discurso o poquito".

El cocinero destacó que la formación de los trabajadores juega un papel fundamental en sus restaurantes y también reveló que "si no fuera tiquismiquis no tendría tres estrellas Michelín".

Al ver las palabras de hace unas semanas de Jordi Cruz sobre los jóvenes, Irene Montero ha contestado desde la red social X, con un mensaje que suma más de 8.000 me gusta en pocas horas.

"Lo que no quiere la gente joven es ser una esclava, tener unas condiciones laborales de mierda con jornadas imposibles y unos alquileres por las nubes que hacen imposible vivir. Estos titulares son cultura de la explotación", ha justificado, en referencia a la afirmación que hizo el cocinero y jurado de MasterChef.