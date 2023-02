Jordi Évole cuenta cómo es ahora su relación con Miguel Bosé tras la polémica entrevista

Los hermanos José y David Muñoz, integrantes del mítico grupo Estopa, han emprendido un viaje por carretera con Jordi Évole en un programa especial en el que los tres amigos que reconocen que se han hecho mayores reflexionan sobre la vida, sobre los hijos, la familia, la fama, los primeros años de éxito...

En un momento de la charla, con los tres apostados en la barra de un bar, José le ha pedido a su hermano David que haga algunas de sus famosas imitaciones y éste se ha enfundado el disfraz de Raúl Pérez para ponerle voz a Feijóo, a Felipe González, a Yoda y a Miguel Bosé.

Precisamente la imitación del cantante le ha permitido a Évole hablar de su agria polémica con Bosé por la entrevista que le hizo el año pasado y que tanto dio que hablar. "No me hables con la mascarilla, Jordi. Quítate la mascarilla. Has sido malo", ha dicho entre risas David Muñoz poniendo la característica voz que tiene ahora Miguel Bosé.

"No fui malo pero hostia. No me vale la pena haber hecho la entrevista para que Miguel ahora...", ha contado Évole antes de que Muñoz apostillase "está enfadado contigo".

"Sí", ha dicho el periodista. "Pues Miguel es muy buen tío. Si él ahora no ha pillado un buen rollo contigo que tengas paciencia que ya volverá. Ya hablaremos con él", ha dicho David Muñoz sobre Bosé.

Después de la entrevista con Évole, el cantante estuvo en varios programas de televisión hablando del encuentro y llegó a cargar contra el presentador. Bosé explicó que accedió a hacer la entrevista porque esperaba “que el resultado iba a ser mejor” y “más respetuoso”. “Alardea mucho de que soy su amigo y ya le dije ‘si tratas así a tus amigos no sé cómo tratarás al resto’”, dijo el cantante.