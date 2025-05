Jordi Évole dice todo esto de Eurovisión, Israel y Melody una semana después: más de uno le daría los 12 puntos

El periodista Jordi Évole ha hecho uno de los análisis más certeros que se han hecho hasta el momento sobre la polémica generada con la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión, su segundo puesto tras el enorme apoyo del televoto y también sobre la actuación de Melody.

En un artículo en La Vanguardia, el presentador ha revelado que el pasado sábado, día de al final, estaba en su casa, pero estaba "no viendo el festival de Eurovisión". "No viendo significa que tenía la tele puesta en La1, la voz bajada", ha contado.

"De vez en cuando miraba a la pantalla para ver si sucedía algo. Vi a un concursante que se movía igual que lo hacía David Fernández con Buenafuente cuando interpretaba al personaje de El Gilipollas", ha señalado.

Jordi Évole ha explicado que subió la voz "para escuchar a Melody". "A mí me cae bien esta muchacha y me ha parecido muy feo que se la criticase por no dar la cara tras quedar antepenúltima", ha reconocido.

"Tenemos el umbral de la empatía en los niveles más bajos desde que Marisa Naranjo la cagó dando las campanadas", ha apuntado, antes de contar que no volvió a levantar la cabeza "hasta la parte final de las votaciones".

"La disputa creo que estaba entre Francia y Austria. Pero de golpe, Israel, clasificada a mitad de la tabla, recibió un chute de dopaje en forma de televoto y se colocó líder, lugar que no perdió hasta que se lo arrebató Austria en el último suspiro", ha razonado.

Évole ha recordado que "España fue uno de los países que dieron doce puntos del televoto a Israel". "No fue poca la gente que se alegró de ello: desde una diputada del Partido Popular hasta Martínez-Almeida pasando por la siempre atenta presidenta de la Comunidad de Madrid", ha añadido.

"Se trataba de apoyar a Israel (hay gente pá tó) y a la vez joder a Pedro Sánchez, que había manifestado que el país liderado por el genocida Netanyahu no debería estar participando en Eurovisión, por el trato inhumano que le está dando a la población palestina de Gaza", ha expuesto.

Évole ha cerrado el artículo, resaltando que no sabe "a la degradación moral a la que hemos llegado". "Pero el sábado pasado la supuesta revolución de sofá del televoto fue televisada. Y el genocidio también", ha sentenciado.

