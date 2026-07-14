Felipe VI anuncia el cambio para los Premios Princesa de Girona que afecta a la princesa Leonor y no se olvida del partido de España contra Francia en el Mundial

Desde 2019, la princesa Leonor y la infanta Sofía comenzaron a acudir a la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona. Se valoró que ya tenían la edad suficiente para estar presentes, y, para que quien ostenta el título y es presidenta de honor de la entidad que galardona el talento joven, Leonor, ofreciera un discurso durante la gala de entrega.

Los años han ido pasando y la heredera es lo suficientemente adulta y está preparada para asumir un mayor protagonismo. Así, en la ceremonia de 2026, celebrada este 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Felipe VI ha anunciado un discurso que ha roto con lo que suele ser habitual, porque hasta ahora, el monarca cerraba el acto con un discurso más largo. Pero ya no...

La princesa Leonor mirando a Felipe VI junto a la reina Letizia y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Girona 2026 Paolo Blocco/WireImage/Getty Images

"Veo caras de sorpresa… Bien, tranquilidad porque no haré el papel de presentador. En este caso será presentadora y tomará el testigo a continuación", comenzó Felipe VI, que quiso romper así el hielo y explicar por qué ha empezado hablando.

"Pero me alegra poder daros la bienvenida a este encuentro donde este 'movimiento compartido' nos convoca a todos para conocer a nuestros seis premiados de este año cuyo talento ya es acción", prosiguió.

Felipe VI en sus palabras en los Premios Princesa de Girona 2026 Paolo Blocco/WireImage/Getty Images

"Enseguida sabremos más de sus vidas y trayectorias; nos lo explicarán ellos, y la Princesa Leonor cerrará ya desde hoy este acto con su mirada personal hacia Gemma, Rafael, José Eduardo, Patricia, Mercedes y Hatim", añadió el rey, que ha dejado ya claro que el papel de su hija cambia. Porque ahora va a ser ella la que cierra estos galardones con sus palabras empezando por esta ceremonia.

"Como Presidenta de Honor, Leonor, la princesa, consolida así su compromiso con esta Fundación que lleva su nombre y su título. Y nosotros, la reina, la infanta y yo, por supuesto, seguiremos apoyando a esta institución", añadió Felipe VI.

Felipe VI hablando con la princesa Leonor en los Premios Princesa de Girona 2026 Paolo Blocco/WireImage/Getty Images

De este modo, los reyes y su hija menor van a continuar vinculados con la fundación como hasta el momento. No parece que aquí vayamos a tener modificaciones.

Un mensaje para 'La Roja' desde la distancia

Después de hacer un repaso por los premiados, Hatim Azahri Akhnous, Patricia Aymà, Gemma Blasco, Rafael Luque, Mercedes Bidart y José Eduardo Méndez, y el papel de la Fundación Princesa de Girona, Felipe VI ha comentado que esperaba que pudieran disfrutar "de la ceremonia, preparada con mucho cariño", pero también "que ese grupo de jóvenes de gran talento que nos representa, nuestra selección española, vuelva a darnos otra alegría".

Cerró así el rey su intervención enviando sus mejores deseos a La Roja, que menos de dos horas después de sus palabras empezaba su choque contra Francia por un puesto en la final del Mundial 2026. Seguramente su deseo hubiera sido estar en Dallas animando a la selección, pero como ocurrió en los cuartos contra Bélgica, su agenda oficial se lo ha impedido.