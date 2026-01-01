Los hermanos Estopa, reflexivos con Jordi Évole sobre el origen del futuro presidente del Gobierno: "Quien no lo acepte tendrá dos problemas"

El dúo Estopa en los Premios Dial el 20 de marzo de 2025.

Los hermanos David y José Muñoz, integrantes de Estopa, darán junto a Chenoa las Campanadas en TVE después de la baja médica de Andreu Buenafuente y, por lo tanto, de Silvia Abril.

En frente, en Antena 3, como en la última década, estarán Cristina Pedroche y Alberto Chicote que, salvo en 2024 con David Broncano y Lalachús, han ganado en audiencias a sus rivales.

De hecho, este año, Atresmedia va con todo emitirá de forma simultánea en todos sus canales las Campanadas con los dos presentadores, dejando sin presentadores propios a laSexta.

Una espina clavada

Estopa cierra así un 2025 histórico desde la Puerta del Sol de Madrid que coincide con sus 25 años de carrera musical con canciones que ya son himnos para los españoles como La raja de tu falda.

Con esta aparición estelar junto a Chenoa en TVE, los Estopa cierran la herida abierta hace unos meses cuando se truncó debido a una filtración de la prensa una actuación sorpresa en el centro de Madrid con La Revuelta, el programa de Broncano.

"Nos da mucha pena porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero ahora mismo nos dicen que no sería seguro hacerlo y aunque no os lo creáis, somos gente responsable", dijo por entonces el programa de Broncano en un comunicado, después de que se filtrara que estaban con los preparativos.

Un presidente marroquí

A principios de año hicieron balance en laSexta en un especial documental de dos capítulos con Jordi Évole donde hicieron un repaso de su trayectoria y tuvieron tiempo hasta de hacer vaticinios sobre el futuro de España.

Con Évole, los hermanos Muñoz, nacidos en Cornellá, hablaron de política y dejaron un curioso comentario sobre cómo ven la política a largo plazo. José Muñoz dijo: "De aquí a 30 años el presidente de España será marroquí, o por lo menos el President de la Generalitat". Y su hermano apostilló: "Eso lo quiero ver yo".

Ahí, José destacó que "quien no lo acepte tendrá dos problemas". "Pues sí. Van a decir que se vayan a su pueblo, pero no, vete tú", añadió al momento David. ¿Se cumplirá el vaticinio?