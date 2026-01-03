Jordi Évole resume en dos frases su opinión sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El periodista Jordi Évole, ganador de tres Premios Ondas y Premio Manuel Vázquez Montalbán al periodismo cultural y político en el año 2012, ha resumido en dos únicas frases su opinión tras lo que ha ocurrido en Venezuela este sábado. El Gobierno de Donald Trump ha atacado varios lugares del país y ha anunciado que ha capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su mujer, Cilia Flores.

El mandatario republicano ha sido el encargado de dar la noticia a través de su conocido perfil en la red Truth Social, asegurando que su país había "llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela".

Pero también hablaba de "su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país". "Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente", ha razonado.

El Gobierno de Venezuela ha revelado horas después del ataque, que se trataba de una "gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América", detallando que había sido en "la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira".

"Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza", ha añadido.

El periodista Jordi Évole ha sido uno de los tantos rostros conocidos en España que ha reaccionado a lo que ha pasado este sábado 3 de enero en Venezuela y no ha dudado en expresar su opinión en dos únicas frases.

"Un ataque ilegal del que van a sacar petróleo. En todos los sentidos", ha resumido, en un mensaje que es de los más compartidos de las últimas horas, con más de 2.000 me gusta en una hora.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a la "desescalada" en Venezuela. "El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra Embajada y consulados están operativos", ha asegurado Sánchez en un mensaje en X.

La vicepresidenta segunda y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado a Estados Unidos de vulnerar la carta de las Naciones Unidas tras el ataque. "EEUU vulnera la carta de Naciones Unidas y la legalidad internacional. Nuestra firme condena a esta agresión imperialista a Venezuela", ha razonado.