Jordi Évole reacciona al "váyanse a otro sitio a abortar" de Ayuso de una forma que no le gustará nada a Feijóo
Cree que la presidenta madrileña tiene el mismo objetivo que Pedro Sánchez.

Fotomontaje de Jordi Évole, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.Getty Images

El periodista Jordi Évole ha reaccionado este sábado a la polémica frase que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronunció este jueves en la Asamblea de Madrid sobre el aborto.

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? A mí me parece un fracaso como sociedad, porque en la mayoría de los casos se podía evitar", aseguró la dirigente madrileña.

Ayuso justificó que "no se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por no hacerlo". "Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no hacerlo. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro sitio a abortar", explicó.

Esa frase de "váyanse a otro sitio a abortar" ha sido motivo de gran polémica. Una de las personas que ha reaccionado ha sido el exdiputado del PSOE, Eduardo Madina. "El grado de deshumanización con el que Ayuso habla a gritos en la Asamblea la describe a ella, no a las mujeres que interrumpen un embarazo ni la temperatura del debate en nuestro país a fecha de 2025 ni el grado de consenso social que existe. La frase de Ayuso habla de Ayuso, no del aborto, ni de la interrupción voluntaria del embrazo ni de los derechos de las mujeres", contestó.

Pero el último en reaccionar ha sido Jordi Évole, aunque de una manera muy distinta, mandando un mensaje muy directo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "La semana ha sido buena en cuanto a frases que la política española nos regala. En el podio está 'Ánimo, Alberto', de Pedro Sánchez, y 'Váyanse a otro lado a abortar', de Isabel Díaz Ayuso", ha explicado en su columna semanal en La Vanguardia.

"Las dos van a hacerle pupa a la misma persona, a Núñez Feijóo. No sé cómo se lo monta don Alberto para dar siempre esa sensación de que le quedan dos telediarios", ha expresado.

Évole también ha dado una mínima esperanza, pero también se la ha quitado al líder del PP. "Si no hay una hecatombe, será el próximo presidente del gobierno. Para su desgracia, nadie descarta la hecatombe", ha contado.

"En los cenáculos de Madrid hay nervios. El PP no despega en las encuestas, Vox dicen que sube. ¿Para qué queremos a Vox si ya tenemos a Ayuso?", ha cuestionado el periodista.

