Jorge Cadaval (Los Morancos) cuenta pasmado lo que ha pasado en la piscina de su urbanización y arrasa

El humorista Jorge Cadaval, que forma parte de Los Morancos, ha provocado cientos de reacciones al contar estupefacto lo que ha pasado en la piscina de su urbanización, sin saber en ese momento que estaba siendo víctima de un reto viral.

"A mí me ha hecho gracia escatológicamente, la verdad. Resulta que bajo el otro día y me encuentro la piscina de mi urbanización cerrada y entonces digo: ¿por qué está cerrada la piscina? Dice: 'No, porque han encontrado un mojón. Un mojón y han cerrado la piscina porque las aguas con el mojón se puede coger hasta salmonelosis", empieza diciendo Cadaval en un vídeo que ha subido a TikTok.

"Que me he enterado luego, yo de esto no tenía ni idea. Habrá sido un chiquillo, no podría aguantarse más y el mojón se ha ido para fuera. Según me han dicho, el mojón era el Juan Sebastián ElCano con la princesa Leonor encima y todo de grande que era el mojón", describe.

"Claro, la gente salió despavorida de la piscina cuando escucharon mojón. Todo el mundo fuera. Cuando la piscina se quedó absolutamente vacía de gente, ¿qué hace la gente en vez de quitarse de en medio? Hacen coro para ver el mojón. Resulta que la gente va a mirar el mojón", asegura perplejo.

Los socorristas, hartos

"Está muy bien que tú en tu váter cuando tú te levantas de hacer tus necesidades miras para atrás porque eso es tuyo, lo has parido tú. Pero en la piscina... bueno, cosas que pasan en verano. Hemos tenido este año un mojón en la piscina", dice en el vídeo, en cuya descripción admite: "No tenía idea que era un reto viral".

De hecho, el reto se está convirtiendo en un problema porque las piscinas afectadas deben de cerrar durante 24 a 48 horas para vaciarla, desinfectarla y volver a llenarla.

Pedro Parrales, director técnico de la Escuela Nacional de Socorrismo, ha afirmado en la Cadena Ser: "El socorrismo de por sí no está bien remunerado, ya lo que nos faltaba es que hagan aguas menores en las piscinas".