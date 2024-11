Jorge Ponce habla de 'El Hormiguero' en unos términos que pocos hasta ahora habían utilizado

Jorge Ponce, humorista y unos de los rostros visibles de La Revuelta, ha ofrecido una entrevista en el diario El País en la que ha hablado en unos términos absolutamente rotundos sobre El Hormiguero.

Al ser preguntado sobre si se puede hacer humor sobre el programa de Pablo Motos, el colaborador del espacio que conduce David Broncano ha sido cristalino. "El Hormiguero es un referente cultural que a nosotros nos ha funcionado mucho estos años de La Resistencia", ha detallado.

"Llegamos a Movistar a hacer un programa muy pequeño, somos los últimos de la fila, y está muy guay meterte con los grandes. El humor hay que hacerlo de abajo arriba, y era muy fácil hacer esos chistes con El Hormiguero, un programa que objetivamente ha funcionado y funciona, muy bien construido, un buen programa de televisión", ha defendido.

"¿Qué ha pasado este año? Que ha habido gente, que no somos nosotros, que ha querido vender que vamos contra ellos, que nos han puesto unas personas políticamente..., y lo han llevado a otro sitio", ha contestado.

Jorge Ponce ha asegurado que, para el equipo de La Revuelta, el programa de Pablo Motos "sigue siendo un programa con el que hacer chistes porque ahora competimos con ellos igual que con otros".

Respecto a la tensión de las primeras semanas, el humorista ha asegurado que todo se quedó en esos días. "Esa es una de las cosas buenas de que lo esté viendo tanta gente, que esa gente está comprobando que todo lo que contaban no era así", ha expuesto.

"El programa tiene una identidad, ahí tiene opiniones, pero no hablamos de política, actualidad, no tenemos una sección donde repasamos las noticias de la semana… Pero si ha pasado algo con, no sé, Ábalos, de quien supuestamente no podríamos hacer chistes, hemos tirado muchos chistes porque teníamos que hacerlo", ha razonado.

"Si construyes un buen chiste, lo decimos. Lanzar una proclama sobre el problema de los alquileres para que la gente aplauda, eso no lo trabajamos, trabajamos un chiste que hable sobre los alquileres, la ocupación, que critique a alguien, pero siempre buscando el chiste", ha sentenciado.