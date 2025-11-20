José Manuel Soto da que hablar con el tuit que ha publicado sobre Franco en pleno 20-N

Este 20 de noviembre de 2025 se cumplen 50 años del fallecimiento del dictador Francisco Franco y de los primeros pasos de España hacia la democracia dejando atrás el periodo dictatorial en el que había permanecido desde 1939, cuando terminó la Guerra Civil.

Durante estos días las valoraciones sobre cómo fueron esos 36 años de oscuridad y de falta de derechos y libertades han provocado multitud de reacciones, especialmente de aquellas millones de personas que lo sufrieron. También se han dejado mensajes a los más jóvenes que, por mensajes difundidos en redes sociales, ven con buenos ojos el franquismo.

Las opiniones respecto a Franco se han sucedido y una de las más comentadas ha sido la del cantautor José Manuel Soto: "Franco no fue un demócrata, fue un dictador, pero murió de viejo, respetado por la mayoría de los españoles, dejando como legado una España unida, próspera y en paz, con una clase media fuerte que fue la que hizo la transición".

"A su muerte el pueblo español estaba preparado para la reconciliación y la democracia. Todos cedieron y se abrazaron por el bien de las generaciones futuras, fue el mejor momento de España", ha proseguido diciendo.

Soto, finalmente, ha afirmado que "da mucha pena ver cómo han vuelto a dividirnos y enfrentarnos a unos con otros".

50 años sin Francisco Franco, pero con Franco presente

Según un reciente informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hasta un 21,3% de los españoles considera que los años del franquismo fueron "muy buenos". Ese mismo estudio mostró que para el 65,5% de los encuestados los años de la dictadura fueron "malos o muy malos", mientras que el 6,1% opinó que fueron "regulares".

En cambio, para el grupo de edad situado entre los 18 y los 24 años, el 19,6% de los entrevistados afirmó que fueron años buenos o muy buenos y, entre los 25 y los 34, el porcentaje se reduce a un 15,9%.