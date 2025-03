José Manuel Soto reacciona de una forma tan breve como rotunda a las palabras más sonadas de Marc Giró

El cantante José Manuel Soto ha reaccionado muy en su línea a un monólogo que el presentador Marc Giró ha hecho en TVE sobre el catalán y que está siendo muy aplaudido. Entre otros ha conquistado, por ejemplo, a Jordi Évole.

"Mucha gente cree que hablamos en catalán para molestar y, mira, yo si quisiera molestarte realmente te montaba una cacerolada en la puerta de tu casa, te pinchaba las ruedas del coche, al pasar por tu lado me tiraba un pedo con ancla...", dice Giró en un momento de su intervención.

"El catalán sirve para todo [...] para discutir, para amar, para cuidar, para curar, para consolar, para fabular, para recetar [...] para gritar... ¡Se grita muy bien en catalán!", apuntó también.

Al escuchar todo ello, Évole ha reaccionado afirmando: "Tómese este monólogo cada 8 horas, contra intolerancias varias, principalmente la catalanofobia. Que esto se haya emitido en la televisión pública española es la hostia. VISCA Marc Giró. Visca #LateXou y todo su equipo".

José Manuel Soto ha respondido precisamente a ese mensaje de Évole: "El catalán es estupendo mientras no lo impongan, y mientras no se use como herramienta de discriminación".