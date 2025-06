José Manuel Soto se pronuncia abiertamente sobre si en los 80 había más libertad que ahora

El cantante José Manuel Soto se ha pronunciado abiertamente en una entrevista en el diario digital El Pespunte sobre si, bajo su punto de vista, en los años 80 había más libertad que ahora en España.

Al explicar que está escribiendo sus memorias, ha hablado de cómo vivió la movida madrileña. "Era un Madrid muy gamberro, muy canalla, súper divertido. Nuestra pandilla era Lo Morancos, Los del Río, Los Marismeños, Albahaca, entre otros, estábamos todo el tiempo junto y vivíamos juntos", ha razonado.

"Y luego, por ejemplo, llegaba el Lebrijano, Chiquetete, Paco Cepero, Kiko Veneno, Miguel Bosé o Pedro Almodóvar, había un rollo de colegueo maravilloso con la gente del cine, el pop. Un personaje muy interesante y gracioso de aquella época era Lucio, del conocido restaurante Casa Lucio. Era el punto de encuentro para muchos cantaores, artistas, toreros, etc", señalado.

Tras ello, le han preguntado si antes se sentía más libre que ahora y no ha dudado en dejar clara su postura. "La vida de los ochenta era mucho más libre que la actual, más tolerante y no se hablaba tanto de política", ha señalado.

"Ahora no se puede decir guapa a una mujer, no se puede contar un chiste de nada, hay que tener muchísimo cuidado con todo", ha justificado José Manuel Soto en su respuesta.

Al ser preguntado sobre si siempre ha votado al PP, él ha contestado con rotundidad. "No, que va. Es que yo no soy un tío de derechas, soy independiente. En sus tiempos voté al Partido Andalucista de Rojas Marcos, que era una maravilla. Y también voté a Felipe en sus inicios, me identifiqué mucho con él", ha expresado.

"Además, el PP de los ochenta era muy cutre que no interesaba a nadie. Luego sí voté a Aznar y a Rajoy. Y luego a Ciudadanos, que tenía a gente muy potente como Albert Rivera, Inés Arrimadas y Juan Carlos Girauta. Deberían volver", ha zanjado.