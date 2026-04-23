José Mazuelos, obispo de Canarias: "Habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días y sin comer para ver cómo llegan"

El obispo de Canarias, José Mazuelos, se ha convertido en uno de los temas de conversación de las últimas horas por la advertencia que ha lanzado sobre la ruta migratoria atlántica hacia Europa que hacen miles de personas anualmente jugándose la vida por un futuro mejor.

Mazuelos, en un encuentro informativo celebrado en el marco de la 129º Asamblea Plenaria de la CEE, analizó la realidad de la inmigración en Canarias de cara a la próxima visita del papa León XIV en junio.

El obispo canario reflexionó sobre el drama migratorio y quiso subrayar lo "mortífera" que es la ruta migratoria atlántica hacia Europa. "Habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan... Entonces, cuando llegan habrá que acogerlos y habrá que cuidarlos, lógicamente", aseguró.

"Si se quiere ser cristiano y se quiere ser humano, hay que atenderlos y cuidarlos", añadió Mazuelos, que lamentó que se trate a los migrantes como "si fueran un número" y "no se les ponga rostro" porque son personas "con vidas muy duras".

Este testimonio de Mazuelos, compartido por la Agencia EFE en redes sociales, ha logrado una gran repercusión con más de 1.000 me gusta.

El testimonio del obispo de Tenerife, Eloy Santiago

Por su parte, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, también estuvo presente y reconoció que se sienten impotentes ante esta ruta atlántica tan mortífera y creemos que la vista del Santo Padre va a significar un apoyo y una motivación para seguir trabajando en ese ámbito tan importante como iglesia y como sociedad".

"Además, también servirá para visibilizar a nivel internacional este triste drama, para que todas las instituciones nacionales, europeas e internacionales, tomen conciencia del drama de las migraciones", añadió Santiago.

Los obispos, finalmente, se mostraron de acuerdo con el "contenido" de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, aunque consideraron que "se puede debatir sobre la forma".