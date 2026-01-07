En Alemania ven a Juanma Moreno pintado de negro como Baltasar y emiten esta inapelable sentencia 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pintado de negro para ser el rey Baltasar en la cabalgata de Sevilla.

El periódico alemán Die Tageszeitung, de tirada diaria y fundado en 1978, se ha pronunciado con rotundidad tras ver la polémica que se ha montado después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se pintase de negro para ser el rey Baltasar en la cabalgata de Reyes de Sevilla.

La BBC ya explicó en alguna ocasión que "pintarse la cara de negro para disfrazarse de Aladino o del rey Baltasar podría parecer una broma inocente o una tradición inofensiva", pero advertía de que "puede interpretarse como un acto racista e insultante".

La cadena pública británica señalaba que "son muchos los historiadores, activistas y políticos que se han pronunciado al respecto en varias ocasiones para criticar una costumbre que definen como un insulto racista".

Por ejemplo, Kehinde Andrews, profesor de Estudios Negros en la Universidad de Birmingham y fundador de la Organización de la Unidad Negra de Reino Unido, señalaba que "el blackface es una tradición fundamentada en el racismo, que consiste en gran parte en el miedo a los negros y en reírse de ellos".

Dice que es "una estrategia muy especial"

Con ese contexto, la aparición de Juanma Moreno como Baltasar ha provocado tal revuelo que el Die Tageszeitung, ha señalado que esto forma parte de "una estrategia muy especial para impulsar su popularidad en las elecciones de 2026". Además, resalta en el artículo que el apellido Moreno significa "algo así como de piel oscura".

"Los niños vitorearon, porque en España son los Reyes Magos de Oriente quienes traen los regalos, no Papá Noel. Pero algunos adultos perdieron la paciencia. Abuchearon, otros gritaron: "¡Baltasar, el mejor regalo es un sistema público de salud y educación!", explica el rotativo alemán.

Una maniobra para "distraer"

El Die Tageszeitung señala directamente que "es más que evidente" que "la intención de Moreno" era "usar su aparición en la cabalgata para distraer la atención del escándalo de las pruebas de detección del cáncer de mama que sacude Andalucía desde hace semanas".

Además, destaca que lo de pintarse de negro para ser Baltasar es algo ya anticuado "porque en los últimos años, cada vez menos personas blancas se pintan de negro y se pintan los labios rojos para los desfiles", ya que "el papel de Baltasar lo interpreta ahora una de las 1,2 millones de personas de color que viven en España, en su mayoría inmigrantes de África".

"Sevilla no fue la excepción"

El periódico alemán admite en cualquier caso que "lamentablemente, Sevilla no fue la excepción" porque "en toda España, en 180 municipios, se maquillaba a personas blancas para que parecieran negras, y en Madrid, el rey Baltasar incluso fue tenía la piel muy clara".