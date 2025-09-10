José Pablo López, presidente de RTVE, responde con sarcasmo a lo que dijo Mariló Montero sobre que no se puede decir nada

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha respondido a todo el revuelo causado por las palabras de Mariló Montero durante La Revuelta el pasado martes 9 de septiembre. En una de las entrevistas, posiblemente, más tensas que se recuerdan del programa.

Mariló Montero afirmó sin titubeos que por culpa del Gobierno actual, presidido por Pedro Sánchez, "ya no se puede decir nada". "El periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo y tendría que serlo", defendió la presentadora.

El propio Broncano le respondió al instante, generando miles de reacciones en redes sociales: "Escucho a mucha gente diciendo que no se puede decir nada, que todo el mundo tendría que tener libertad de expresión... Y lo está diciendo desde un programa de máxima audiencia donde literalmente están diciendo lo que les sale de los cojones. Es ridículo".

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha sido uno de los tantos que ha reaccionado a este debate de ideologías—en el que también se habló sobre la tauromaquia y el sufrimiento y maltrato a los toros— y ha tirado de sarcasmo para hablar del tema: "A todos los que os habéis preocupado por mí os lo agradezco. Me encuentro ya mejor".

"La receta de Mariló para mi ideología crónica parece estar funcionando... Aunque todavía tengo recaídas en Twitter 😂—lo que ahora conocemos como X—", ha rematado José Pablo. En apenas unos minutos ha acumulado cientos de 'me gusta' (y subiendo) en el tuit publicado desde su perfil.

De las respuestas más sonadas, el usuario @diosmay1 ha sido uno de los candidatos: "Gran acierto el de ayer en La Revuelta, este tipo de gente habla de libertad, pero lo que proponen es un control total. Hablan mucho de patria, pero muy poco de las personas que la forman".