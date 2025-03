Juan Carlos Unzué da toda una lección de vida al decir lo que realmente importante en la vida

El exfutbolista y excomentarista Juan Carlos Unzué anunció el pasado 11 de marzo que iba a dejar de comentar los partidos de fútbol debido al avance que estaba sufriendo de la ELA, la enfermedad que le fue diagnosticada en 2020 y contra la que lleva luchando desde entonces.

"Mentalmente me encuentro bien, tranquilo y preparado para lo que venga. Pero físicamente voy sintiendo que la capacidad respiratoria va disminuyendo. Por ello, quiero anunciaros que, debido a esa limitación respiratoria, necesito hacer más esfuerzo para hablar, por lo que creo que ha llegado el momento para dejar de comentar partidos de DAZN, muy a mi pesar. Ojalá volver a comentar, pero tengo la sensación de que no voy a estar a la altura de lo que requiere un comentarista", afirmó Unzué.

Tras este anuncio, el exguardameta estuvo en El Partidazo de la Cadena Cope con Juanma Castaño y habló de su enfermedad dando toda una lección de saber estar y de cómo afrontar las cosas.

Unzué confirmó que iba a renunciar a la traqueostomía para recibir asistencia respiratoria: "Hace tres años firmé que sí que me la haría, pero con el paso del tiempo he llegado a la conclusión, y está muy meditada, de no hacérmela. He podido percibir en otros compañeros cuál es la calidad de vida y, posiblemente, si esa traqueo me la hubiera tenido que hacer hace cuatro años me la hubiera hecho, pero con el tiempo que llevo, las cosas que he vivido y disfrutado, no creo que esa calidad de vida sea suficiente para mí vivir con ese respirador".

"Dejas de tener privacidad, tienes que estar acompañado 24 horas y 365 días al año. No me veo tumbado respirando a través de una máquina. No va a ser suficiente la calidad de vida y para mí no creo que sea una vida digna, por eso admiro a compañeras y compañeros que se la han hecho y que le dan sentido a su vida", justificó Unzué, que hasta confesó que, por su forma de ser, no ha llorado ni un día desde que se lo comentó a sus hijos hace ya cinco años.

Además, también aprovechó para mandar un mensaje a la gente que se queja "por tonterías" y no por la salud, que es lo que realmente importa: "Antes de la enfermedad yo también cometía el error de preocuparme por tonterías, pero no deberíamos quejarnos tanto porque las quejas, por lo general, no te llevan a nada. Lo importante es tener salud, sin ella difícilmente vas a poder hacer muchas cosas, pero si tienes salud y con una buena actitud puedes hacer casi todo lo que te propongas".

Unzué, finalmente, también comentó que a su mujer y a sus queridos les ha dicho que, cuando él ya no esté, lo único que no merece "es que sientan pena o tristeza" por su ausencia. "Eso no me lo merezco. Me gustaría que ese duelo, que es muy particular y personal, sea lo más rápido y corto posible y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado", sentenció.