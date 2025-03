Juan Diego Botto cuenta lo que le pasó al ir con su madre al médico: ejemplifica el mundo en que vivimos

El actor Juan Diego Botto ha contado lo que le pasó al acompañar a su madre al médico para ejemplificar el tipo de sociedad en la que vivimos actualmente.

En una entrevista en Onda Cero con motivo del estreno de su película Los Aitas, al actor le han planteado: "¿Cuáles dirías que son los privilegios de ser hombre en esta España de 2025?".

"Es una pregunta complicada, pero hay más de los que parece. Voy a poner un ejemplo muy absurdo. Hace poco tuve que acompañar al médico a mi madre, que es una mujer mayor, culta, firme, fuerte", ha respondido él.

"Me dijo: 'Acompáñame al médico porque, no sé si es por ser mujer, no sé si es por ser mayor o por ser mujer mayor, pero los médicos me hablan como si fuera tonta. Entonces, sé que si voy con un hombre me van a hacer otro caso. Y fue tal cual. Fue tal cual", ha relatado.

"Esa es una realidad que yo no puedo negar porque la he visto, la he conocido", ha insistido antes de asegurar que, pese a todo, tiene "esperanza de tiempos mejores: La deposito en nosotros y nosotras, en el ser humano".

"Creo que, si bien es cierto de que somos capaces de las cosas más horribles, también somos capaces de las cosas más hermosas. Y la historia está llena de ejemplos. Confío en la generación de mi hija, confío en esa nueva generación, que sean capaces de hacer lo que nosotros no hemos sido capaces", ha asegurado.