Juan José Millás verbaliza de un modo nítido qué le parece el desfile militar del 12 de octubre
Fotomontaje de Juan José Millás y Felipe VI.X / Getty Images

El periodista y escritor Juan José Millás ha verbalizado de una forma modo nítido qué le parece el desfile militar del 12 de octubre que este domingo ha concentrado a los reyes y a decenas de autoridades, representantes civiles y militares en el centro de Madrid.

"Siempre me hace reflexionar esto. La especie, ¿no?. Sapiens . Quedo emocionado, por un lado, por los avances científicos . Los Premios Nobel... Realmente estamos llegando a zonas del conocimiento alucinantes", ha señalado en el programa de la Cadena SER, A vivir

Acto seguido, Juan José Millás ha comparado ese punto con el desfile del Día de la Hispanidad y ha aclarado todas las dudas sobre qué le parece que se exhiba musculo militar.

"Por otra parte, la fiesta nacional se celebra con un desfile de exhibición de fuerza militar. Entonces, pienso. Cuando lleguemos al grado de evolución, en el que eso se celebra con un desfile de maestros, maestras, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, funcionarios, profesores, albañiles", ha expuesto.

Juan José Millás ha asegurado que "deberíamos haber alcanzado ya ese grado de evolución". " Cómo es posible que (pase) en la fiesta nacional, a estas alturas de la humanidad en las que estamos. Luego ves lo que pasa en Ucrania, en Gaza y tal y estamos ahí todavía", ha añadido. 

"Cómo puede ser... Además, en todo el mundo. Corea del Norte enseñando cohetes de largo alcance. ¿No podríamos celebrarlo con una fiesta nacional? También yo lo decía de la princesa Leonor. La están obligando a hacer unos ejercicios brutales para que sea capitana de los cuatro ejércitos y tal. Coño, a mí me habría gustado verla delante de un microscopio ", ha explicado.

