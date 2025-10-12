Le tienen 'desfilado': los pitos a Sánchez vuelven a ser protagonistas en un 12-O marcado por las nubes y las anécdotas

Nuevo desfile del 12 de octubre y nuevo acto repleto de autoridades y más de una anécdota. Para ir resolviendo las dudas: sí, ha habido pitos y abucheos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero el Día de la Hispanidad ha dejado momentos de todo tipo.

Madrid se ha llenado de más nubes que las de se habían formado en las últimas semanas y el evento se ha ido complicando. Se ha tenido que reducir el número de formaciones participantes por la alta nubosidad.

En un evento marcado por la ausencia de Santiago Abascal, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha podido repetir su saludo de otros años al que pretende que sea su futuro socio en el Gobierno.

El presidente de Vox quiso ver el desfile desde la calle para no participar en lo que considera, unos actos que Pedro Sánchez usa para blanquear al Gobierno. Sí, los desfiles del 12 de octubre en los que miles de socialistas le veneran y le muestran su apoyo incondicional. No, eso ni ha pasado antes ni mucho menos iba a pasar hoy.

Feijóo se ha sentado junto a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que justo separaba al líder de la oposición del también portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López.

Patxi López, Ester Muñoz y Alberto Núñez Feijóo. Europa Press via Getty Images

El desfile de la marmota: pitos a Sánchez

Sobre las 10:57 llegaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Minutos antes de que lo hicieran los reyes. Felipe VI y la reina Letizia. Tras bajarse del coche, en el turno de saludos de los monarcas con las autoridades ha sido cuando se han comenzado a escuchar algunos silbidos y abucheos.

Aunque no se ha escuchado desde que el líder del Ejecutivo puso un pie en el Paseo de la Castellana, cuando las autoridades se posicionaban para escuchar el himno de España sí se han escuchado algunas de estas críticas.

Unos pitos que, una vez terminado el himno, sí se han escuchado. Quizá el momento en el que más se han hecho notar. Pero esta situación no se ha alargado mucho en el tiempo. De hecho, otra de las imágenes, que no debería ser noticia, es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado la mano a Sánchez.

Es cierto que tras sonar el himno también se ha producido otra anécdota. Se trata de la risa que ha mostrado la infanta Sofía nada más dejar de sonar y que ha llamado bastante la atención.

Confidencias entre Letizia y Sánchez

Mientras los silbidos sonaban, Felipe VI ha arrancado su pase de revista al grupo de honores de la Guardia Real. El mismo día en el que el monarca llevaba el uniforme de la Armada, sin coincidir con la princesa Leonor, que llevaba el uniforme de gala del Ejército del Aire en un imponente color azul.

En ese momento en el que el monarca pasaba delante del grupo de honores, ha habido un momento bastante llamativo que estaba pasando justo detrás de él. Mientras el rey pasaba revista, la reina Letizia y Pedro Sánchez estaban hablando, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, un poquito excluida de la conversación.

Después de ese curioso momento, Felipe VI, Letizia y la princesa Leonor, así como las autoridades que les acompañaban, han comenzado a saludar a los miembros del Gobierno y al presidente del Senado. Justo antes de que, al final del mismo, los monarcas y sus hijas ocuparan el palco situado en el centro de Madrid.

Del desfile, poco que apuntar, salvo que ha sido muy rápido. Cierto es que las nubes han trastocado los planes y eso que, con el paso de los minutos, poco a poco se ha ido abriendo el cielo. Los actos del 12 de octubre han durado una hora y media, hasta que los monarcas se han montado en su coche y se han desplazado al Palacio Real, lugar en el que protagonizarán el tradicional besamanos.