Se ve perfectamente lo que Felipe VI le dice aquí a Leonor: "De tal palo tal astilla"

La buena relación entre Felipe VI y su hija mayor, la princesa Leonor, es siempre palpable y patente en los actos públicos. Este 12 de octubre, durante el desfile de las Fuerzas Armadas, ha dado que hablar un gesto de complicidad entre ambos.

Parece que, en este tipo de eventos que tanto se han politizado en España en los últimos tiempos, los miembros de la Casa Real, o por lo menos Felipe y sus hijas, son los únicos que disfrutan del desfile militar.

En este momento que se está viralizando en redes se puede ver cómo el rey le dice a la heredera al trono "¿tú has visto algo?" y ella le dice sincera que no.

Y claro, muchos dicen que "de tal palo, tal astilla".

Gresca política

Los políticos no entienden de festividades y, como cada 12 de octubre, se han producido numerosos cruces dialécticos entre izquierda y derecha a cuenta de la celebración de la Hispanidad.

Si bien en ciertos sectores de la izquierda tachan lo ocurrido en 1492 como "genocidio", desde la derecha reivindican el descubrimiento y ponen en valor lo que allí se consiguió con la llegada de Cristóbal Colón.

Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado, además, para criticar desde Telemadrid un tuit de Pedro Sánchez en el que el presidente, sin usar la bandera de España, felicitaba el 12 de octubre.

"Él ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él", ha afirmado Ayuso desde la cadena pública madrileña momentos antes, precisamente, de saludarlo en los actos del Día de la Fiesta Nacional.

Ha añadido, además, que Pedro Sanchez "está al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y a abrir brechas entre españoles": "Esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas".