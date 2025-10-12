Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se ve perfectamente lo que Felipe VI le dice aquí a Leonor: "De tal palo tal astilla"
Virales

Virales

Se ve perfectamente lo que Felipe VI le dice aquí a Leonor: "De tal palo tal astilla"

En X se está comentando bastante. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Leonor y Felipe VIRTVE

La buena relación entre Felipe VI y su hija mayor, la princesa Leonor, es siempre palpable y patente en los actos públicos. Este 12 de octubre, durante el desfile de las Fuerzas Armadas, ha dado que hablar un gesto de complicidad entre ambos.

Parece que, en este tipo de eventos que tanto se han politizado en España en los últimos tiempos, los miembros de la Casa Real, o por lo menos Felipe y sus hijas, son los únicos que disfrutan del desfile militar. 

En este momento que se está viralizando en redes se puede ver cómo el rey le dice a la heredera al trono "¿tú has visto algo?" y ella le dice sincera que no. 

Y claro, muchos dicen que "de tal palo, tal astilla". 

Gresca política

Los políticos no entienden de festividades y, como cada 12 de octubre, se han producido numerosos cruces dialécticos entre izquierda y derecha a cuenta de la celebración de la Hispanidad. 

Si bien en ciertos sectores de la izquierda tachan lo ocurrido en 1492 como "genocidio", desde la derecha reivindican el descubrimiento y ponen en valor lo que allí se consiguió con la llegada de Cristóbal Colón. 

Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado, además, para criticar desde Telemadrid un tuit de Pedro Sánchez en el que el presidente, sin usar la bandera de España, felicitaba el 12 de octubre. 

"Él ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él", ha afirmado Ayuso desde la cadena pública madrileña momentos antes, precisamente, de saludarlo en los actos del Día de la Fiesta Nacional. 

Ha añadido, además, que Pedro Sanchez "está al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y a abrir brechas entre españoles": "Esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas".

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 