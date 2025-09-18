Juan del Val dice que ha votado siempre izquierdas: por lo que añade de Sánchez, parece que no le cae muy bien

Juan del Val ha concedido una entrevista a El Mundo en la que ha hablado de dos temas por los que siempre le preguntan: La Revuelta y Pedro Sánchez. El guionista, escritor y colaborador de El Hormiguero ha hablado de la actualidad, de los toros y hasta del feminismo.

Al hablar de su faceta como escritor y si es "mero entretenimiento, como lo que hace en El Hormiguero", el colaborador ha afirmado que él tiene "ambición literaria" y que no se dedica a rellenar hojas: "Creo que es una carrera de fondo: yo voy a estar en la tele por un tiempo limitado, el que sea, pero seguiré escribiendo hasta que me muera".

"Pero cuidado, yo reivindico el entretenimiento, me parece una cosa muy seria que tiene que ver con el respeto al que hay al otro lado. Y esa paradoja remite a la perversión de lo que significa ser de izquierdas. En teoría están con la gente, pero desprecian profundamente lo que le interesa a la gente. Dicen: El Hormiguero es machista, de derechas y cuñao. ¿Pero tú cuándo lo has visto?", le ha respondido a la periodista Sara Polo.

Sobre dónde se ubica políticamente ha dicho que en la izquierda pero, como es habitual en la tertulia política de El Hormiguero, con un palo posterior al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"He votado a la izquierda toda mi vida, pero antes de votar a Pedro Sánchez, antes me corto la mano. No tiene ideología ni principios, reconozco a los cuentistas", ha afirmado sobre el dirigente del PSOE.

Por último ha confesado que no ve La Revuelta, por lo que sea: "De cuatro días que se emite, dos estoy en directo en Antena 3. ¿Y los otros dos? Pues qué quieres que te diga, si tengo que ver algo en la tele, veo El Hormiguero".