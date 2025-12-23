Juan del Val cuenta lo que le pasa cada vez que critica a Ayuso: "Los prejuicios es algo que últimamente me persigue bastante"

El escritor Juan del Val, último Premio Planeta, Premio Primavera de Novela y colaborador de El Hormiguero, ha tratado de derribar algunos mitos que, según dice, rodean a su figura.

"Los prejuicios es algo que últimamente me persigue bastante y me encanta hablar de este tema", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha remarcado: "Quien me sigue sí sabe un poco de qué pie cojeo, pero el que me sigue a través de titulares de prensa tiene una imagen enormemente distorsionada sobre cómo pienso, sobre cómo siento y sobre todo cómo soy".

"Hay algo que tiene que ver con que a mí se me ha catalogado como alguien de derechas porque he criticado al Gobierno de Sánchez. Ahí ya me han colocado en ese sitio y ahí se han sentido a gusto los medios de todas las ideologías", ha lamentado.

Ha puesto un ejemplo de lo que le ha sucedido: "Si yo en El Hormiguero critico a Pedro Sánchez, yo soy titular en los medios de derechas y en los de izquierdas. Pero si critico a Ayuso, no sale ni en los medios de izquierdas ni en los de derechas. Porque los de izquierdas no quieren que se destruya el personaje ni los de derechas".

Del Val se considera de izquierdas

Juan del Val ha subrayado que él es la persona que aparece El Hormiguero, ya que no es un personaje ni finge: "Lo que se transmite después yo, la verdad, es que no me veo muy identificado".

"Ahora, si me sigues más o menos sí ves que voy hacia cualquier sitio que tenga que ver con el poder, a criticarlo me refiero. Es más, si tienes algún tipo de compromiso con la izquierda, deberías criticar a Pedro Sánchez fuertemente. Somos todos un poco víctimas de la simplificación de todos los mensajes. Entonces, como no hay tiempo ni ganas de llevarse la contraria a uno mismo, lo que haces es decir: a ver, quién es de izquierdas. Pedro Sánchez. Bien, pues todo el que lo critica es de derechas", ha reflexionado.

"He conocido a pocas personas menos conservadoras que yo"

Del Val ha asegurado que ser de izquierdas ("que es como yo me considero"), "lo primero es una actitud": "No es decir: Soy de izquierdas. Es como el feminismo. A mí me parece que tiene algo que ver con ser precisamente eso, crítico con el poder. Ser incómodo y molestar a la gente que manda. Para mí, eso tiene que ver con un compromiso de izquierdas. Eso está totalmente reñido con los seguidores de Sánchez".

"Yo he conocido a pocas personas menos conservadoras que yo. No soy nada conservador en nada en la vida. Por eso me considero de izquierdas, como yo creo que lo es Pablo [Motos]. Ser de izquierdas no es votar ciegamente a un partido que dice serlo, haga lo que haga. Eso me parece muy pobre intelectualmente", ha repetido.

Es más, ha aseverado: "Durante toda mi vida no he votado a ningún otro partido, a ningún partido que no fuera de izquierdas. Siempre he votado a la izquierda o no he votado, yo nunca he votado a la derecha".