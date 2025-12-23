Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juan del Val cuenta lo que le pasa cada vez que critica a Ayuso: "Los prejuicios es algo que últimamente me persigue bastante"
Juan del Val cuenta lo que le pasa cada vez que critica a Ayuso: "Los prejuicios es algo que últimamente me persigue bastante"

"Quien me sigue sí sabe un poco de qué pie cojeo".

Rodrigo Carretero
Juan del Val e Isabel Díaz Ayuso.
El escritor Juan del Val e Isabel Díaz Ayuso.GETTY

El escritor Juan del Val, último Premio Planeta, Premio Primavera de Novela y colaborador de El Hormiguero, ha tratado de derribar algunos mitos que, según dice, rodean a su figura.

"Los prejuicios es algo que últimamente me persigue bastante y me encanta hablar de este tema", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha remarcado: "Quien me sigue sí sabe un poco de qué pie cojeo, pero el que me sigue a través de titulares de prensa tiene una imagen enormemente distorsionada sobre cómo pienso, sobre cómo siento y sobre todo cómo soy". 

"Hay algo que tiene que ver con que a mí se me ha catalogado como alguien de derechas porque he criticado al Gobierno de Sánchez. Ahí ya me han colocado en ese sitio y ahí se han sentido a gusto los medios de todas las ideologías", ha lamentado.

Ha puesto un ejemplo de lo que le ha sucedido: "Si yo en El Hormiguero critico a Pedro Sánchez, yo soy titular en los medios de derechas y en los de izquierdas. Pero si critico a Ayuso, no sale ni en los medios de izquierdas ni en los de derechas. Porque los de izquierdas no quieren que se destruya el personaje ni los de derechas". 

Del Val se considera de izquierdas

Juan del Val ha subrayado que él es la persona que aparece El Hormiguero, ya que no es un personaje ni finge: "Lo que se transmite después yo, la verdad, es que no me veo muy identificado". 

"Ahora, si me sigues más o menos sí ves que voy hacia cualquier sitio que tenga que ver con el poder, a criticarlo me refiero. Es más, si tienes algún tipo de compromiso con la izquierda, deberías criticar a Pedro Sánchez fuertemente. Somos todos un poco víctimas de la simplificación de todos los mensajes. Entonces, como no hay tiempo ni ganas de llevarse la contraria a uno mismo, lo que haces es decir: a ver, quién es de izquierdas. Pedro Sánchez. Bien, pues todo el que lo critica es de derechas", ha reflexionado.

"He conocido a pocas personas menos conservadoras que yo"

Del Val ha asegurado que ser de izquierdas ("que es como yo me considero"), "lo primero es una actitud": "No es decir: Soy de izquierdas. Es como el feminismo. A mí me parece que tiene algo que ver con ser precisamente eso, crítico con el poder. Ser incómodo y molestar a la gente que manda. Para mí, eso tiene que ver con un compromiso de izquierdas. Eso está totalmente reñido con los seguidores de Sánchez"

"Yo he conocido a pocas personas menos conservadoras que yo. No soy nada conservador en nada en la vida. Por eso me considero de izquierdas, como yo creo que lo es Pablo [Motos]. Ser de izquierdas no es votar ciegamente a un partido que dice serlo, haga lo que haga. Eso me parece muy pobre intelectualmente", ha repetido.

Es más, ha aseverado: "Durante toda mi vida no he votado a ningún otro partido, a ningún partido que no fuera de izquierdas. Siempre he votado a la izquierda o no he votado, yo nunca he votado a la derecha".

Rodrigo Carretero
Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 