Victoria Bonya, influencer rusa, a Vladimir Putin: "Me parece que el pueblo no debería tenerle miedo"

El presidente ruso Vladimir Putin asiste al Congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (RSPP), el 26 de marzo.

Un vídeo inesperado ha sacudido las redes sociales en Rusia. La influencer Victoria Bonya, conocida por su vida de lujo y su pasado en el reality Dom-2, ha publicado un mensaje directo al presidente Vladimir Putin que ya supera los 30 millones de visualizaciones. En el vídeo, de unos 18 minutos, lanza una frase que resume su intervención: "El pueblo te tiene miedo… y no debería". Un mensaje poco habitual en el ecosistema mediático ruso, donde las críticas públicas al poder son escasas y suelen tener consecuencias.

Un discurso que rompe con su perfil habitual



Bonya no es una activista política. Su contenido habitual gira en torno a viajes, belleza y estilo de vida desde Mónaco. Por eso, el tono de su intervención ha sorprendido incluso a sus seguidores.

En su mensaje, afirma hablar "en nombre del pueblo", aunque reconoce que nadie se lo ha pedido. Y describe un clima de miedo generalizado: ciudadanos que temen al poder, artistas y blogueros que evitan posicionarse y funcionarios que no cuestionan decisiones.

Su argumento central no es una crítica directa al presidente, sino a su entorno. Bonya sostiene que Putin estaría mal informado y desconectado de la realidad social del país.

Las quejas: economía, desastres y censura



Durante el vídeo, la influencer enumera varios problemas que, según ella, generan descontento en Rusia: aumento del coste de la vida, contaminación en zonas costeras, inundaciones en regiones como Daguestán, crisis en el sector ganadero y restricciones al acceso a internet.

Llama la atención que no menciona la guerra en Ucrania, el principal eje político del país desde 2022. Esto ha llevado a algunos analistas a cuestionar el alcance real de su crítica.

Respuesta del Kremlin y sospechas de estrategia



El impacto del vídeo ha sido tal que el Kremlin ha respondido públicamente. El portavoz Dmitry Peskov aseguró que el Gobierno está "trabajando intensamente" en los problemas mencionados.

Sin embargo, algunos medios internacionales, como The Guardian, han planteado otra hipótesis: que el vídeo pueda formar parte de una estrategia indirecta para mostrar a Putin como un líder que escucha al pueblo.

Este enfoque encajaría con un mensaje implícito en el discurso de Bonya: el presidente no sería responsable directo de los problemas, sino víctima de un entorno que le oculta información.

Críticas internas y tensión mediática



La reacción dentro de Rusia ha sido desigual. Mientras algunas influencers, como Katya Gordon, han amplificado el mensaje e incluso han hablado de una posible movilización social, figuras cercanas al poder han respondido con dureza.

El presentador Vladimir Soloviev, vinculado a la televisión estatal, atacó públicamente a Bonya, cuestionando por qué no había sido catalogada como "agente extranjera".

La paradoja: un mensaje desde una red prohibida



Uno de los aspectos más llamativos del caso es el canal elegido. Bonya publicó su vídeo en Instagram, una plataforma oficialmente prohibida en Rusia. Este detalle ha sido señalado por analistas como el bloguero Mikhail Nefedov, que lo interpreta como una grieta en el sistema de control informativo del país.

Además, en los últimos meses Moscú ha endurecido las restricciones digitales, incluyendo cortes intermitentes de internet y limitaciones a aplicaciones como Telegram. Estas medidas han generado rechazo incluso en sectores tradicionalmente afines al Gobierno.

Un vídeo que llega en un momento clave

El fenómeno coincide con un contexto político delicado. Según diversas informaciones, la popularidad de Vladimir Putin ha caído a niveles no vistos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Además, Rusia se prepara para elecciones parlamentarias a finales de año, lo que aumenta la sensibilidad ante cualquier mensaje público con impacto social.

Entre la crítica y la ambigüedad



El vídeo de Victoria Bonya se mueve en un terreno ambiguo. Por un lado, introduce un discurso poco habitual sobre el miedo al poder. Por otro lado, evita cuestionar directamente al presidente y apunta a su entorno como responsable. Esa ambigüedad es precisamente lo que alimenta el debate: ¿Es una crítica real? ¿Un gesto calculado? ¿O una mezcla de ambas cosas?

Por ahora, lo único claro es el alcance: decenas de millones de visualizaciones y una conversación pública poco habitual en Rusia.