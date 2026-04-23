Felipe VI y Letizia dan un almuerzo en el Palacio Real y a muchos les ha sorprendido ver quién está ahí   

Los reyes de España han recibido en el Palacio Real de Madrid a un nutrido grupo de escritores y artistas en honor del escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025.

Este encuentro es a modo de previa a la ceremonia de entrega del máximo galardón de las letras en español que se desarrollará este jueves. En esa comida, el rey destacó el español como idioma de unión de más de 650 millones de personas en todo el mundo.

Sobre Celorio, séptimo escritor mexicano galardonado con el Cervantes, ha recordado el rey que celebra la lengua española, a la que ha dedicado su vida en casi todas las facetas posibles, como narrador, docente, académico, ensayista o editor.

El acto, que ha reunido a autoridades, académicos, editores y destacadas figuras del mundo cultural, y al que han acudido la esposa del galardonado y los hijos, ha sido así el preludio a la ceremonia oficial que, como cada año, tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

Entre los asistentes hay numerosos rostros conocidos del mundo de la escritura y de la televisión pero, sin duda, hay varios nombres propios que han dado que hablar por aparecer en la foto como, por ejemplo, el último ganador del Premio Planeta, Juan del Val, y el también escritor Christian Gálvez, expresentador de Pasapalabra.

Los reyes Felipe VI y Letizia saludan al escritor Juan del Val EFE

Antes del almuerzo, los reyes han saludado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, junto con una amplia representación de la academia.

En el acto también han saludado a otros galardonados con el Cervantes como Sergio Ramírez y Luis Mateo Díez y a reconocidos autores como María Dueñas o Javier Cercas. El Premio Miguel de Cervantes, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 125.000 euros.