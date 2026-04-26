Desde Mamdani a Delcy Rodríguez: la comunidad internacional condena el intento de atentado contra Trump

Este domingo ha tenido lugar un nuevo intento de atentado del que el presidente de Estados Unidos ha salido ileso. Ha ocurrido durante la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, cuando un hombre armado ha disparado e intentado acceder al evento. Sin embargo, el servicio secreto ha conseguido actuar con rapidez y detenerlo, sin que haya que lamentar ninguna víctima.

Tras el suceso, el presidente estadounidense ha recibido el apoyo de diferentes personajes, entre ellos su rival en Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani, la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez o la veterana congresista demócrata, Nancy Pelosi.

La Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez ha sido una de las primeras en manifestarse y condenar el suceso. "Condenamos enérgicamente el intento de ataque contra el presidente y su esposa, Melania Trump. Les enviamos nuestros mejores deseos a ellos y a todos los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca es una opción para quienes defienden los valores de la paz", ha escrito en un mensaje de 'X'.

Le ha seguido el demócrata y alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien a pesar de ser oponente suyo ha condenado el atentado. "La violencia política es absolutamente inaceptable. Me alegra que el presidente y los invitados a la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo", escribió Mamdani en su cuenta en X.

En esta línea, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también ha querido pronunciarse para recordar que "la violencia nunca es el camino". "La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz", ha agregado el mismo en 'X'.

También se ha mostrado "conmocionado" su fiel aliado en la guerra de Irán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha querido desearle una "recuperación completa" al policía herido durante el incidente.

"Sara y yo quedamos conmocionados por el intento de asesinato del presidente anoche en Washington, DC. Nos alivia saber que el presidente y la primera dama están a salvo y fuertes. Enviamos nuestros deseos de una recuperación completa y rápida al oficial de policía herido y saludamos al Servicio Secreto de EE.UU. por su acción rápida y decisiva", ha lamentado el israelí.

En Japón, la primera ministra, Sanae Takaichi, ha recordado que la violencia "no puede ser tolerada en ningún lugar del mundo". "Me alivia saber que el presidente Trump se encuentra a salvo tras el aterrador tiroteo. La violencia no puede ser tolerada en ningún lugar del mundo", ha escrito la mandataria, en inglés y en japonés, en su cuenta de la red social X.

Mientras tanto, la UE ha celebrado que el republicano se encuentre "a salvo" tras el tiroteo. "Me alegra saber que todos los asistentes, incluido el presidente Trump, se encuentran a salvo tras el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca," ha destacado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, a través de un mensaje en redes sociales.