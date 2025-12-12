A una española que vive en EEUU se le cae el alma a los pies con lo que ha visto en un súper: para que lo escuchen en bucle quienes van contra la sanidad pública 

Celi, una española que vive en Chicago (Estados Unidos), ha contado detalladamente cómo funciona la sanidad en aquel país y la ha comparado con la de España para poner en valor esta última.

La usuaria dice, de hecho, que "la sanidad en España es un privilegio": "Comparémosla con la de EEUU. Mientras en España si nos ponemos enfermos vamos directamente al médico, aquí en EEUU si te pones enfermo primero debes preguntarte si lo cubre tu seguro, cuánto te va a costar y si por pagarlo te vas a arruinar".

"En España nuestro sistema de sanidad nos lo cubre casi todo, desde especialistas a si tienes una operación, tu médico de familia... normalmente no tienes que pagar nada ni en el momento ni después y no vas a tener ninguna sorpresa. En EEUU simplemente el seguro es una red de protección para que después no tengas facturas de 50.000 dólares, 100.00 dólares, que es lo que le pasa a mucha gente que no tenía seguro que no le cubría ciertas cosas", subraya.

Celi insiste en cualquier caso en que "tengan el seguro que tengan, los estadounidenses siempre van a tener que pagar algo cuando van al médico": "En EEUU tienes que estar pagando todos los meses una suscripción como si fuese Netflix. Pagamos 200-300 dólares y tienes uno normalito y después si quieres coger un súper seguro te puedes coger uno de 600, 1.000 y subiendo todos los meses."

"En España hay ciertas esperas, pero es un regalo"

"Incluso si no te has puesto malo en todo el año, has tenido que pagar la cuota todos los meses si quieres estar cubierto ante un problema", dice antes de introducir un concepto importante: el deductible: "Significa que yo tengo un seguro, me he roto una pierna y me va a costar 5.000 dólares. Mi deductible está en 2.000. Voy a tener que pagar 2.000 dólares para que mi seguro empiece a cubrir. Es decir, me cubriría el resto hasta 5.000, pero los primeros 2.000 los tengo que pagar".

En cualquier caso, la española avisa de que "no todo termina aquí": "Vamos a tener que pagar antes y después del deductible. Aunque tengas tu seguro, el copago vas a tener que pagarlo cada vez que visites al médico. Una consulta te puede costar de 20 a 40 dólares, un especialista entre 50 y 70 y por medicamentos de 10 a 20".

"Además, en una cirugía de 10.000 vas a tener que pagar 2.000 y el seguro 8.000", explica. Y destaca que "en España puede haber ciertas esperas, pero es un regalo y un privilegio".

"Si pierdes el trabajo se te acabó el seguro"

"La mayoría de la gente tiene el seguro por el trabajo. Tu jefe, tu empresa, va a estar pagando tu seguro, pero si pierdes el trabajo se te acabó el seguro. Si no tienes seguro aquí viene lo triste: el precio completo que tiene acudir al médico es de 1.000 a 3.000 euros por urgencias; de 10.000 a 30.000 por hospitalización y de 20.000 a 100.000 por una cirugía o puede ir creciendo hasta donde quieras", subraya.

Explica que, por eso, "hay mucha gente aquí en EEUU que intenta no ir al médico o se endeudan": "Se me rompe el corazón cuando veo a ancianitos trabajando, por ejemplo en Costco vi a un señor supermayor que no podía estar de pie. Y le dije a mi pareja: '¿Puedes decirle a alguien que le ponga una silla a este señor? Esto es porque en algún momento no tenía seguro él, su mujer, sus hijos y tuvieron que endeudarse para toda la vida. Me parece muy triste y creo que una de las cosas que más tenemos que agradecer los españoles es el sistema sanitario que tenemos porque es una bendición".