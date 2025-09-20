Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Juanma Iturriaga no se deja casi nada en el tintero al contestar a las comentadas palabras de Felipe González
Virales

Virales

Juanma Iturriaga no se deja casi nada en el tintero al contestar a las comentadas palabras de Felipe González

"La frase es tan dañina, tan de cuñado ultra...".

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje de Juanma Iturriaga y Felipe González.Getty Images

El exjugador de baloncesto y presentador del programa Colgados del Aro, Juanma Iturriaga, ha publicado un mensaje de lo más contundente para reaccionar a las comentadas palabras del expresidente del Gobierno, Felipe González, sobre la situación que se vive en Gaza.

En un acto celebrado este jueves para conmemorar el 40º aniversario de la adhesión de España a la UE, el exdirigente socialista aseguró que a él se le caía "la cara de vergüenza" al oír cómo un ministro de Israel hablaba de "repartirse la Franja" o ver una "oportunidad inmobiliaria".

Pero no han sido esas afirmaciones las que han provocado un verdadero revuelo en las últimas horas. Felipe González aseguró en el mismo acto que Hamás debería poner fin al asesinato de niños y niñas en Gaza soltando a los rehenes.

"¿Qué hay pedirle a Hamás? Hombre, un grupo terrorista. ¿De verdad usted no quiere que maten a niños y mujeres en Gaza y es intolerable? ¿Por qué no suelta a los rehenes? ¿Quiere quitarle toda la razón a Netanyahu? Muy bien, suelte a los rehenes", propuso.

Respecto al reconocimiento del Estado palestino, González no lo ve como algo necesario. "Hay que decir las cosas de verdad, de buena fe. ¿En este momento, tiene alguna significación el reconocimiento del Estado palestino? Simbólicamente, tiene una significación. Realmente...", señaló, en tono discordante con la idea.

Tras ver estas palabras y el revuelo causado, Juanma Iturriaga ha contestado a Felipe González sin cortarse ni un poco. "Y como no lo hace, pues genocidio al canto", ha destacado.

"La frase es tan dañina, tan de cuñado ultra, tan simplista, que cuesta trabajo asimilar que viene de alguien a quien votamos durante muchos años. Pero ese ya no existe. Ahora se ha convertido en un tipo que dice barbaridades como esta", ha sentenciado en un tuit que suma más de 1.000 me gusta.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 