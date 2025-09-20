Juanma Iturriaga no se deja casi nada en el tintero al contestar a las comentadas palabras de Felipe González

El exjugador de baloncesto y presentador del programa Colgados del Aro, Juanma Iturriaga, ha publicado un mensaje de lo más contundente para reaccionar a las comentadas palabras del expresidente del Gobierno, Felipe González, sobre la situación que se vive en Gaza.

En un acto celebrado este jueves para conmemorar el 40º aniversario de la adhesión de España a la UE, el exdirigente socialista aseguró que a él se le caía "la cara de vergüenza" al oír cómo un ministro de Israel hablaba de "repartirse la Franja" o ver una "oportunidad inmobiliaria".

Pero no han sido esas afirmaciones las que han provocado un verdadero revuelo en las últimas horas. Felipe González aseguró en el mismo acto que Hamás debería poner fin al asesinato de niños y niñas en Gaza soltando a los rehenes.

"¿Qué hay pedirle a Hamás? Hombre, un grupo terrorista. ¿De verdad usted no quiere que maten a niños y mujeres en Gaza y es intolerable? ¿Por qué no suelta a los rehenes? ¿Quiere quitarle toda la razón a Netanyahu? Muy bien, suelte a los rehenes", propuso.

Respecto al reconocimiento del Estado palestino, González no lo ve como algo necesario. "Hay que decir las cosas de verdad, de buena fe. ¿En este momento, tiene alguna significación el reconocimiento del Estado palestino? Simbólicamente, tiene una significación. Realmente...", señaló, en tono discordante con la idea.

Tras ver estas palabras y el revuelo causado, Juanma Iturriaga ha contestado a Felipe González sin cortarse ni un poco. "Y como no lo hace, pues genocidio al canto", ha destacado.

"La frase es tan dañina, tan de cuñado ultra, tan simplista, que cuesta trabajo asimilar que viene de alguien a quien votamos durante muchos años. Pero ese ya no existe. Ahora se ha convertido en un tipo que dice barbaridades como esta", ha sentenciado en un tuit que suma más de 1.000 me gusta.