Juanma Iturriaga ve lo que ha dicho Nacho Cano en 'El Hormiguero' y no se puede reprimir

Noche movida la del martes en la parrilla televisiva española. Nacho Cano y Mariló Montero, uno en Antena 3 y otro en TVE, dieron que hablar por sus palabras en los programas de David Broncano y de Pablo Motos respectivamente.

En El Hormiguero, Nacho Cano sacó un libro y dijo sobre la situación de España con el Gobierno de Pedro Sánchez: "Me importa que todos sepáis que estamos jodidos. Esta es la cartilla de la Guardia Civil del Duque de Ahumada en 1845, es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea".

Y añadió sin que Pablo Motos le dijese nada: "Creo firmemente que los únicos que nos pueden sacar de esta ruina son esta gente y perdona, no sé si he sido demasiado.... pero es lo que tengo en el corazón. Estamos un momento muy mal".

También llamó "banda criminal" al Gobierno de Pedro Sánchez y llegó a arremeter contra la jueza que investiga el caso de los becarios de Malinche, el musical que ha estado haciendo en Madrid.

Nacho Cano, amigo personal de Isabel Díaz Ayuso, comentó además que él no es "hijo de" y que todo se lo ha ganado por sí mismo gracias a vender entradas y a hacer canciones.

"No vengo con trampas, todo lo que tengo lo tengo de vender canciones, entradas y porque este público maravilloso que tienes tú y yo, al cual tengo que agradecer seguir vivo", dijo concretamente.

A estas palabras de Nacho Cano ha reaccionado el tertuliano y jugador de baloncesto Juanma Iturriaga, que no se puede creer lo que ha visto. "Madre mía, qué ida de olla tan bestial".

No es el único que ha alucinado con estas declaraciones, que en ningún momento fueron reprendidas por el presentador, y tanto el vídeo con lo que muchos consideran un llamamiento a un "golpe de Estado" como el que llama "banda criminal" al Gobierno se han viralizado en la mañana del miércoles.