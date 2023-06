Julia Otero da la voz de alerta acerca del vídeo "mutilado" que ha visto por redes donde aparece 

Julia Otero ha estado en Más Vale Tarde, el programa de Iñaki López y Cristina Pardo en las tardes de laSexta, para hacer un repaso sobre la ajetreada actualidad política que pasa estos días por la posible unión entre Podemos y Sumar.

Desde el espacio televisivo de Atresmedia le han preguntado a la locutora de Onda Cero por una entrevista que le hizo a Pedro Sánchez en 2019 donde le preguntó por los debates electorales.

Ahí, el actual presidente del Gobierno le dijo que no quería hacer un cara a cara con Pablo Casado, por entonces líder del PP. "Va a haber un debate a cinco como propuso Atresmedia. Yo no tengo ningún problema en debatir", dijo Sánchez. "¿Y entonces qué ocurre con Podemos y con Cs, con más argumentos que Vox va a decir 'oye, yo también quiero ese debate'. Creo que tenemos que regular los debates", apostilló el presidente del Gobierno sobre un posible cara a cara con Casado.

Pardo le ha preguntado a Otero si cree que la hemeroteca "ha vuelto a traicionar a Sánchez" y ella ha respondido, en primer lugar, que el que se ve ganador no suele querer debatir porque tiene más que perder.

"Es normal y lógico que Feijóo intente que sean los menos debates posibles. Un error, un mal dato, algo que sea un traspiés en un debate le puede costar mucho. De modo que no arriesgar forma parte del libro de estilo del que es o se siente ganador y arriesgar lo es del que es o se siente perdedor", ha afirmado Otero.

Sobre el vídeo de la entrevista de 2019 ha querido hacer un inciso: "Me gusta que hayáis puesto el fragmento completo de esa entrevista que le hice a Pedro Sánchez. Me parece muy bien, en serio. Lo he visto por ahí mutilado sólo cuando dice que quiere un debate cara a cara, que no quiere ese debate, y creo que la tarea del rigor periodístico consiste, siempre, forma parte de la esencia de lo que significa ser periodista, dar el contexto".

"Una frase dicha hoy con otra frase dicha hace 20 años no tiene nada que ver la reacción social que puede suscitar. Obviamente estamos hablando de un momento en el que tanto Podemos como Cs tenían hiperliderazgos muy solventes saludados por todos los medios como la nueva política. Venían a dar el sorpasso, se lo creían hasta ellos. Uno al PP, Rivera, otro al PSOE, Iglesias. En aquel momento el bipartidismo estaba herido de muerte. Era absurdo hacer un cara a cara de Casado con Sánchez. Era absurdo. Lo que hubiera dicho este país si dejan fuera a los políticos emergentes que aspiraban a superarles. Contextualizar es muy importante", ha sentenciado.