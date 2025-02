Julia Otero deja meridianamente clara su opinión sobre la victoria de Melody en el Benidorm Fest

Melody es la gran protagonista del día tras llevarse la victoria en el Benidorm Fest 2025 con su canción Esa diva y ser la elegida para representar a España en el próximo Festival de Eurovisión, que se celebra el próximo 17 de mayo en Suiza.

La sevillana de 34 años se ha alzado con el micrófono de bronce en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm, tras imponerse con 180 puntos a Daniela Blasco, que obtuvo 141 puntos, y a J Kbello, que sumó 134 puntos.

Horas después de que Melody se llevara la victoria, la periodista Julia Otero ha dejado bastante clara cuál es su opinión tras escuchar la canción con la que la artista se alzó con el triunfo.

En el programa de este sábado de Julia en la Onda, ha explicado que a primera hora de la mañana ha escuchado la canción. "Es Melody, una chica que canta maravillosamente", ha señalado.

"Yo no me he enterado de nada porque, obviamente, empezó a las diez de la noche y yo a esa hora me meto en la cama", ha señalado, antes de entrar en detalle junto al periodista Borja Terán sobre lo que le ha parecido la canción al escucharla.

"¿Y la canción por qué no la han puesto? Es que yo la he oído esta mañana cuando me he levantado, que he buscado quién había ganado el Benidorm Fest, y es que no es nada pegadiza. No sabes... No encuentras la canción", ha razonado.

Julia Otero ha reiterado que "no escucho la canción". "Parece que está hecha (la canción)... Es muy raro. Yo sé que ella canta muy bien, la hemos visto en Tu cara me suena", ha razonado sobre la artista.