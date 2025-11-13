Juan del Val responde a Karlos Arguiñano por este comentario sobre su premio Planeta: "Con él me llevo bien, o creía..."

Juan del Val ganó el premio Planeta, dotado con un millón de euros, con su novela Vera, una historia de amor y casi un mes después de la gala su galardón sigue trayendo cola en sectores de todo tipo.

Después de toda la polémica por el premio bajó el suflé pero ahora ha vuelto a subir desde la publicación del libro el pasado 5 de noviembre y las feroces críticas que ha recibido de los expertos literarios de El País y de ABC, que han descrito la novela como "muy mala".

Hablando de suflé, hasta Karlos Arguiñano ha tenido tiempo para dejar un comentario sobre el Planeta de Juan del Val. Coincidiendo con la publicación de su tradicional libro de recetas anual, el cocinero ha dejado un comentario sobre el premio por el que después le han preguntado al escritor.

"Con Arguiñano me llevo bien. Bueno, o creía"

"Cualquier día me cae el premio Planeta si seguimos así. En cuanto aprenda a escribir, empiezo", ha dicho el cocinero en su programa gastronómico de Atresmedia, cadena en la que trabaja del Val.

"Con Arguiñano me llevo bien. Bueno, o creía. No sé lo que dijo ayer pero seguro que si dijo algo estoy convencido de que no fue malintencionado. Estoy segurísimo", ha afirmado Juan del Val en los micrófonos de Radio Euskadi.

El colaborador de El Hormiguero se ha tomado a broma el comentario del cocinero y ha añadido que para él "es muy importante el humor": "Nos salva de todo. Me río mucho de mí mismo. Es algo que creo que hago moderadamente bien".

También le han comentado a del Val lo que el diputado de ERC Gabriel Rufián ha dicho de él en el Congreso "con menos humor": "Eso tiene que ver con la brillantez de cada uno. Arguiñano lo es mucho más".

Ha señalado el escritor que "acepta las críticas de la gente que ha leído la novela" tanto las que son "muy buenas, que las ha habido, como las que son muy malas, que también las ha habido".

"El odio no lo concibo, las críticas naturalmente que sí", ha zanjado.