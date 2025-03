La actriz Lola Herrera dice qué le preocupa tanto tras vivir la dictadura y la democracia

Ricardo Rubio (Europa Press via Getty Images)

La actriz y "cómica" Lola Herrera ha hecho un repaso de su carrera y de la actualidad en una entrevista concedida a El País y ha llamado la atención lo que ha comentado sobre la libertad y la extrema derecha, tema de cercana actualidad.

Todo empezó al mencionar que hay personajes que la "conmocionan" muchísimo cono Helen Martins de El camino a La Meca, porque ella sigue "buscando la libertad, y yo sigo buscando libertades todavía, hasta que me muera: si hay vida, siempre hay esperanza de cambiar algo".

En consecuencia, ha sido preguntada sobre qué le gustaría cambiar a ella. Sin embargo, ha ido un poco más allá: "El haber estado tanto tiempo en una profesión y ser conocida, no te quita el derecho a tener una opinión que tenga algún peso".

"Creo que hay que opinar, hay que mojarse, soy una mujer de izquierdas desde que nací. Al teatro viene gente de todo tipo, pero estaría bueno que yo no pudiera opinar", ha expresado, advirtiendo que sabe que hay gente de extrema derecha que no le ha votado para algún premio, pero a Herrera, un premio más o un premio menos le da igual.

Ha dejado claro que está atenta a la actualidad. "Me espero a la noche para escuchar un tono más sosegado, oír distintas opiniones y sacar mis propias conclusiones. A mí, que nací en 1935 y he vivido la dictadura y luego la esperanza de la democracia, ver, a mi edad, cómo todo se ha dado la vuelta del revés, y cómo la extrema derecha esté sacando la cabeza de esta manera, me tiene descompuesta", ha rematado la actriz en el citado medio.