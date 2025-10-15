Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La anécdota de Jorge Ponce en 'La Revuelta' que es un dardo directo a Pedro Sánchez
La anécdota de Jorge Ponce en 'La Revuelta' que es un dardo directo a Pedro Sánchez

""La de veces que lo has hecho tú ya por Begoña...".

Jorge Ponce en 'La Revuelta'.TVE

El cómico y productor de La Revuelta, Jorge Ponce, ha acudido hoy al programa como colaborador y ha contado una anécdota que ha vivido con su hija pequeña que le ha dado la oportunidad de hacer una broma que ha sido todo un dardo directo a Pedro Sánchez y al caso 'Begoña Gómez'.

"La semana pasada me viene Julia, mi hija mayor, siete años actualmente, y me dice: 'Papá, ¿me puedes hacer un favor?'. Digo: Sí, cariño, claro. Y dice: '¿Tú puedes escribirle una carta a mi profesora Sonia diciendo: 'Hola, soy Pedro Sánchez'?", ha comenzado relatando el humorista.

"Es decir, escribir una carta que ponga: Hola, soy Pedro Sánchez, deja que las niñas hagan lo que quieran. Digo: ¿Perdón? Y me dice: 'Sí, es que yo he escrito una carta y se nota que la letra es de niño'", ha proseguido relatando Ponce.

Justo a continuación, el colaborador ha procedido a leer la carta infantil que ha escrito su hija suplantando a Pedro Sánchez: "Soy Pedro Sánchez, obligo a Sonia que deje que hagan lo que quieran. Subrayado lo que quieran. Subrayado en morado, que se ve ahí", ha leído el productor.

"Y debajo pone: 'Sé que escribo un poco mal", ha proseguido leyendo Ponce, mientras no paraban las carcajadas del público. "Porque el presidente, ¿sabes? Él no escribe muy bien, pero es autoconsciente de que tiene esa carencia", ha bromeado.

"Y lo que más me gusta es, al final, la firma. Dice: 'Soy Pedro Sánchez obligo", ha apuntado, enseñando la frase con la que ha acabado la carta su hija de siete años. Justo después, el cómico ha aprovechado el momento para hacerle una divertida petición al presidente del Gobierno.

"Pedro, ¿qué tal? El programa bien, ¿verdad? Lo que hablamos", ha comenzado diciendo Ponce. "¿Cómo lo que hablamos?", le ha interrumpido el presentador, David Broncano. "Lo que hablamos, que el programa que él quería. Sí, el programa que hablamos, ¿vale?", ha continuado el cómico entre risas.

"Entonces, Pedro, un favorcillo. ¿Tú podrías en un rato que saques ahí, entre sesión y sesión, mientras se aparca el Falcon, escribirle una carta a la profe de mi hija Julia?", le ha pedido el humorista a Sánchez.

"La de veces que lo has hecho tú ya por Begoña... En plan... Querida Complutense, ¡obligo!", ha bromeado ponce, haciendo referencia directa al caso por el que la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, está investigada por por presunta malversación.

