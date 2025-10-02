Malú cuenta lo que le ha dicho su hija de 5 años al verla vestida con traje en al tele y las reacciones no tardan en llegar

Durante décadas, la ropa ha funcionado como una de las puntas de lanza para aupar los roles de género: faldas para ellas, pantalones para ellos; rosa para niñas, azul para niños. Pero, por suerte, esa visión es cada día más obsoleta.

El feminismo, un movimiento del que la sociedad española es todo un ejemplo en el mundo, se ha encargado de hacernos entender cada vez más que la ropa no tiene género y que la libertad y el sentirse agusto debería ser una de las principales premisas también en la industria de la moda.

Bajo este contexto, no es de extrañar que hayan saltado chispas en redes sociales al viralizarse un fragmento del programa de televisión La Voz, en el que Malú, cantante y una de las coachs del concurso, ha contado una anécdota que ha vivido con su hija de cinco años.

"Se ha pillado un rebote mi hija...", ha comenzado comentando Malú, ante la mirada atónia de su compañero, el cantante Pablo López, quien le ha preguntado cuál habia sido el motivo del enfado de su pequeña.

"Porque dice que voy vestida de hombre. Le he dicho: Bueno, pero mira, ¡llevo taconazo! Y me dice: 'Sí, vale, guay, pero no me gusta que vayas de hombre'", ha relatado la cantante, quien no daba crédito ante la gran indignación de su hija con su outfit, que es un traje con corbata.

"¡Pero una bronca! Pero enfadada, eh. Es que ella está en el mundo princesa, brillerío... Y se ha enfadado muchísimo porque llevo corbata y voy de hombre. Digo: Bueno, pero estoy guapa. Dice: 'No, estás fea'", ha concluido Malú su anécdota, la cual ha disparado las críticas en X.

"Está súper linda. ¿Están de acuerdo o no que Malú está súper linda como viene vestida?", ha aputado el también cantante y coach del programa Sebastián Yatra, invitando al público a participar y apostando por quitarle un poco de hierro al asunto.

"Si Malú le hubiera enseñado a su hija que la ropa no tiene género, hoy no tendríamos que estar escuchando estos comentarios", ha comentado la tuitera Claudia Valverde (@ClodaValverde), alcanzando con su crítica las 350.000 visualizaciones y los más de 4.000 'me gustas'.

"Quizás Malú le debería explicar que lo que lleva lo puede llevar un hombre o una mujer y no justificarlo con: 'pero llevo taconazo'. Como si fuera menos mujer por llevar traje y corbata y más por llevar tacón", ha señalado otra tuitera.

"Malu y Albert Rivera, que de la educacion de la hija no solo se encarga la madre"; "Lo de Malú mal, evidentemente, ¿pero os imagináis a Albert Rivera diciéndole que las cosas no tienen género? Porque os recuerdo que también es su hija", han apuntado otros usuarios, recordando también la responsabilidad de su progenitor, el expolítico Albert Rivera.

"Señores que es una niña, que cuando crezca aprenderá. Que a la generación de mi madre no se lo enseñaron y ha aprendido que la ropa no tiene género"; "Tú le puedes explicar eso a tu hija, pero en cuanto sale a la calle o se relaciona con sus amigos o familia y ve que por regla general los chicos visten de X manera y las chicas de manera diferente, clasifican. Por más que tú le expliques y la eduques en libertad", han añadido también otros tuiteros, quitándole hierro al asunto.