La aparición sorpresa que ha dejado a cuadros a Rafa Nadal en su homenaje en los Premios AS del Deporte

Es la tarde de Rafa Nadal. El tenista mallorquín ha sido el gran protagonista de los Premios AS del Deporte 2025, celebrado este lunes 1 de diciembre en el recién reformado Hotel Palace, donde ha recibido el Premio AS Leyenda por su trayectoria en el deporte.

El homenaje ha empezado con una espléndida actuación de la violinista Sophie Rodríguez y justo después han proyectado un vídeo especial para Rafael Nadal. Ha sido el momento en el que, de repente, una icónica y reconocida voz ha empezado a locutar y que, de repente, ha aparecido sobre el escenario.

Ha sido el famoso speaker de Roland Garros, Marc Maury, viral por su famoso relato de Rafa Nadal en el que enumera todos sus títulos de Roland Garros: "Una leyenda del deporte mundial". Nada más subir al escenario se han fundido en un abrazo y se ha visto a Rafael Nadal emocionado y sorprendido.

"Esto sí que no te lo esperabas", le achacaba la periodista Susana Guash, presentadora oficial de la gala. Nadal, aún sorprendido, respondí que absolutamente no. "No, no, de hecho pensaba que estaba grabado, no lo veía venir desde aquí delante. Gracias por acompañarme esta noche, gracias a todos, me hace mucha ilusión compartir esta noche con todos vosotros. Estaréis cansados de mí", ha pronunciado el mallorquín.

Maury, por su parte, se ha deshecho en elogios hacia Nadal: "Con Rafa en realidad tengo muchas historias. Este año, en Roland Garros, le hicimos un homenaje en el que toda la gente lloraba y él también. La primera vez que vi a Rafa fue en Montecarlo, en 2003, con Albert Costa en la cancha. Entró a la entrevista y me dijo: 'Yo no hablo inglés, no hablo inglés. Le dije que daría muchas más entrevistas'".