María Pérez y la reivindicación de ser madre soltera: "Hay que dar a conocer que se puede dar ese paso"

La destacada atleta española especialista en marcha atlética, María Pérez, medalla de oro en relevo mixto en los Juegos Olímpicos de París 2024 y poseedora del récord mundial de los 35 kilómetros marcha con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 15 segundos, ha dado una reivindicación sobre aquellas personas, hombres o mujeres, que quieran ser padre o madre soltera.

Lo ha hecho durante la alfombra roja de los Premios AS del Deporte 2025, cuyo acto se ha llevado a cabo este lunes 1 de diciembre en el Hotel Palace de Madrid. Ha respondido a varias preguntas de la periodista de AS, Ana Gutiérrez, pero lo primero que ha hecho es agradecer a los medios de comunicación y a los periodistas.

"Gracias a lo que contáis cuando estamos compitiendo tenemos esa repercusión, todo lo que recojo en los rincones de España también es de los periodistas", ha añadido la atleta. Sobre su próximo objetivo lo ha tenido bastante claro: Birmingham 2026, Pekín 2027 y Los Ángeles 2028.

"Seré madre soltera y no tengo miedo"

"Me falta un oro olímpico, si viene, bien, y os puedo decir que no lo puedo tener con mejor persona que con un amigo, no todo el mundo puede decir eso", ha mencionado. Además, como ha mencionado en varias ocasiones, quiere ser madre algún día. Sin embargo, esta vez ha hecho un reclamo sobre ser padre o madre, aun sin tener pareja.

"Creo que también nos lo merecemos, ¿no? En mi caso, ahora seré madre soltera y no tengo miedo. Hay que dar a conocer a la sociedad que se puede dar ese paso sin tener nada al lado. Para las mujeres y los hombres, que también deberían y podrían", ha opinado Pérez.

Ha terminado su entrevista en la alfombra roja asegurando que la persona más famosa que le sigue en redes sociales, además de "algún jugador de fútbol", ha sido Carolina Marín.