"No gana nadie, pierde Andalucia": los lectores dictan sentencia sobre los resultados de las elecciones autonómicas

La mayoría de lectores muestran su descontento respecto a los resultados electorales en Andalucía

Los resultados de las elecciones andaluzas dibujan un futuro sin mayorías. El PP de Juanma Moreno tendrá que pactar si quiere formar gobierno. Lo más previsible es que intenten llegar a un acuerdo con Vox, aunque no será sencillo teniendo en cuenta aspectos como la prioridad nacional.

Fue una noche electoral sin ganadores claros. El PP repitió como partido más votado, pero perdiendo la mayoría absoluta. El PSOE obtuvo el peor resultado de su historia. Vox creció, pero sólo un escaño. Y la batalla de la izquierda se la llevó Adelante Andalucía, aunque sin conseguir echar a la derecha del gobierno.

En El HuffPost nos hemos interesado por la opinión de nuestros lectores. A través de un simple cuestionario, preguntamos quiénes consideran que han sido los ganadores y perdedores de estos comicios. Los resultados han sido claros: la mayoría opinan que no gana nadie y que pierde Andalucía.

Quién ha salido ganando en las elecciones andaluzas, según los lectores

Los comentarios de los lectores no señalan un vencedor evidente. Muchas de las opiniones van en la misma línea: nadie gana y sale perdiendo la propia sociedad andaluza. En este sentido, hay una corriente de opinión que muestra su miedo y descontento ante el ascenso de la extrema derecha.

"Perdemos todos", "Vox gana, la clase trabajadora pierde", "Ha perdido la Sanidad andaluza, que ya está en las últimas", "No gana nadie, pierde Andalucía", "Pierde la gente, ganan los ricos", son algunas de las reflexiones que han llegado a El HuffPost a través del cuestionario en el que puedes seguir reflejando tus pensamientos:

Sin embargo, también hay comentarios que destacan la subida de Adelante Andalucía. Algunos subrayan que el partido liderado por José Ignacio García es el ganador del 17 de mayo.

"Ha ganado Adelante Andalucía, es el partido que más ha subido", "Gana Adelante Andalucía y pierde a izquierda global" o "Gana Adelante Andalucía", son varias de las opiniones que han llegado.

¿Qué debería hacer el PSOE?

Otra de las preguntas más frecuentes tras las elecciones andaluzas hace referencia al papel del PSOE. Los socialistas han conseguido el peor resultado de su historia en el que siempre se ha considerado su feudo.

Se entiende, por lo tanto, que habrá una reflexión en el seno del partido. Sobre todo teniendo en cuenta los malos resultados cosechados también en las autonómicas de Castilla y León, Aragón y Extremadura.

En El HuffPost hemos lanzado otro cuestionario con una pregunta muy clara: ¿qué debería hacer el PSOE?

Piensa tu respuesta y no dudes en hacérnosla llegar. Opina libremente. Lo que suceda después de estar derrota en el PSOE puede resultar decisivo para el futuro de la izquierda.