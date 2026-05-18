Pedro Sánchez saca pecho de la gestión de España con el hantavirus y dedica un sonoro corte a Vox en la sede de la OMS

Pedro Sánchez toma distancias con Andalucía. Tras un primer análisis en clave socialista, el presidente del Gobierno ha viajado hasta Ginebra (Suiza), donde se ubica la sede de la Organización Mundial de la Salud. Allí ha intervenido en la Asamblea Mundial de la Salud, un foro celebrado aún con los ecos del hantavirus y que a Sánchez le ha servido para rebelarse contra la "prioridad nacional" de Vox.

En su discurso, Pedro Sánchez ha defendido la gestión española del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que desembarcó en Canarias a la mayor parte de los pasajeros para su atención sanitaria. Porque "cuidar de quien no puede cuidarse no es un acto de caridad, sino la esencia misma que nos hace seres humanos. Ninguna sociedad debe llamarse civilizada si abandona a los suyos cuando caen", ha apuntado en su turno.

La referencia le ha permitido introducir un ataque directo, absolutamente explícito, a la política de 'españoles primero' defendida por Vox hasta hacer de ella su principal bandera electoral en los últimos comicios. Una "prioridad nacional" que ya está condicionando gobiernos liderados por el PP, como en Aragón o Extremadura.

Ante la plana mayor de la OMS, Sánchez ha espetado que "frente a quienes hoy invocan prioridades nacionales para excluir, muchos entendimos hace tiempo que la verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones ni condiciones". "Porque quien divide entre ciudadanos de primera y de segunda no fortalece su país, sino que lo debilita", ha añadido.

A juicio del presidente del Gobierno, "los virus no entienden de fronteras o países", por lo que "ningún país se salva solo", idea por la que ha vuelto a la gestión "solidaria" del 'crucero del hantavirus'.

"150 personas quedaron atrapadas con mucho miedo, incertidumbre y familias esperando noticias. En mi país hubo quien se preguntó si debíamos ayudar a estas personas o las abandonábamos a su suerte. Cuando recibimos la llamada de la OMS pidiendo ayudar, no dudamos", ha presumido delante del director general, el doctor Tedros Adhanom, que ya trató esta 'diatriba' en una comparecencia desde Granadilla de Abona tras la llegada del crucero.

Como ya celebrase el propio Tedros e hicieran otros organismos internacionales, Sánchez ha recordado que "España respondió a la llamada y pudimos evacuar a 120 pasajeros y detectar casos de forma temprana, lo que ha resultado clave", como el del español que dio positivo y sigue en tratamiento de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

Convencido de su gestión, Sánchez ha pedido levantarse contra quienes aplican el "derecho internacional como un menú a la carta". "Nunca olvidemos la mayor lección de la pandemia, que no hay sanidad nacional posible en un mundo sanitariamente seguro. Y quien no lo haya entendido aún o es un ignorante o es un necio".