Fin de trayecto del 'crucero del hantavirus': cómo será la larga cuarentena en camarotes portátiles para su tripulación

El MV Hondius quedará grabado en la historia como el 'crucero del hantavirus'. El gran barco de bandera holandesa ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, fin de trayecto de una embarcación que ahora será sometido a intensas y extensas sesiones de desinfección por parte de las autoridades sanitarias. Para la tripulación que aún quedaba en su interior, el camino es más largo.

De los 27 integrantes que no se bajaron en Granadilla de Abona el pasado lunes, 25 pertenecían a la tripulación, además de un médico y una enfermera. Del grupo humano, la mayoría son los filipinos, 17 en total, por cuatro neerlandeses, cuatro ucranianos, un ruso y un polaco, el capitán. Los holandeses han podido dejar el barco y dirigirse a sus hogares para completar la cuarentena; en el caso de los otros 23 la situación será bien distinta, especialmente de los 17 filipinos.

Para ellos se han preparado los camarotes prefabricados con los que cuenta el puerto de Róterdam en su muelle 7 por haber sido designado puerto de cuarentena neerlandés para buques con riesgos para la salud y uno de los puertos más relevantes del mundo. La zona, han explicado responsables del operativo, "está aislada del mundo exterior", a unos "8 kilómetros de la civilización".

Los tripulantes permanecerán en cuarentena al menos seis semanas y en el caso de los filipinos serán íntegramente en las instalaciones portuarias ya que aseguran no tener buenas instalaciones de aislamiento en su país y con el añadido de que un vuelo especial de regreso resulta demasiado caro.

Estos camarotes, que están protegidos por mamparas negras para evitar intrusiones de medios, trabajadores o curiosos, cuentan "con todo lo necesario" para asegurar una permanencia digna en el próximo mes y medio.

Así, podrán disponer de una pequeña cocina, ducha, sofá, cama y lavadora, además de conexión a internet a través de Starlink, el sistema satelital de Elon Musk, con la que realizar videollamadas o conexiones por mensajería con familiares, amigos y autoridades, que vigilan su llegada y evolución en las primeras horas.

El medio con sede en Róterdam Algemeen Dagblad detalla que otro grupo de tripulantes permanece inicialmente a bordo del barco, que está siendo sometido a una limpieza y desinfección exhaustivas por una empresa especializada, antes de ser derivados a sus países de origen.

Aunque ninguno de los 27 integrantes del barco presenta síntomas, las autoridades sanitarias les han realizado diversos análisis de sangre a su llegada. Y de forma diaria mantendrán contacto con el Servicio Municipal de Salud, al menos de momento y hasta que los responsables sanitarios dictaminen que ya no es necesario.