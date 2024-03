La argumentada respuesta a una persona que le dijo: "El catalán no vale para nada"

El usuario de TikTok @aleonfocus ha dado una argumentada respuesta a un usuario que ha comentado, en su video anterior que el catalán "en Europa, Asia, América y el resto del mundo no te vale para nada, solo en Cataluña y Andorra".

"Siento decirte que quizás te has quedado un poco corto en el dato", ha afirmado al principio del vídeo, que cuenta con más de 3.000 'me gusta' y ha generado más de 1.800 comentarios.

"El catalán se habla en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Andorra, la Franja de Aragón, la ciudad de L'Arguer en Cerdeña, la Cataluña del norte, en Murcia y en otras pequeñas comunidades del mundo", ha enumerado.

Tal y como ha explicado, hay unos 10 millones de habitantes" y lo mismo me he quedado corto". "Puede que no sea tan masivo como el castellano o el inglés, pero precisamente residual no es", ha manifestado.

"El catalán tiene más hablantes que el islandés, irlandés, danés, noruego....", ha comentado un usuario. Hay una variedad de comentarios que debaten sobre el uso del catalán y han exigido al usuario que por qué no habla, entonces, en catalán en su perfil de TikTok